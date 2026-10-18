Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

De Croky Cup heeft zijn geheimen van de zestiende finales prijs weten te geven. RSC Anderlecht en KAA Gent sneuvelen ten koste van Beerschot en Rochefort, verder zagen we alleen maar eersteklassers doorgaan naar de laatste zestien. De loting voor de achtste finales is ondertussen ook gebeurd. Wat leverde die loting op?

Nog zestien ploegen kunnen de Croky Cup naar hun hand zetten. Dit weekend stonden de zestiende finales op het programma en meteen na de laatste van die wedstrijden werd er al meteen geloot voor de achtste finales.

Die zullen worden afgewerkt in het weekend van 4, 5 en 6 december. Het exacte speelschema van dat weekend zal pas bekendgemaakt worden op woensdag, maar op zondagavond kwamen we wel al meteen te weten wie het tegen wie zal opnemen.

Geen KAA Gent en geen RSC Anderlecht meer in de potten voor de loting van achtste finales

Rochefort hoopte na de stunt tegen KAA Gent op Anderlecht of Standard in de volgende ronde, maar zag wat later ook paars-wit uitgeschakeld worden. Mo Messoudi mocht meehelpen met de loting in een totaal verregend Olympisch Stadion waar hij Anderlecht had uitgeschakeld.

Rochefort kreeg uiteindelijk KV Mechelen voor de kiezen. Kunnen ze ook tegen Malinwa stunten zoals ze tegen KAA Gent? Mo Messoudi wist voor zichzelf dan weer een match in eigen huis te versieren tegen KRC Genk. "Ik ben zeer tevreden met een topclub, ik ben er heel blij mee", klonk het meteen.

Achtste finales opnieuw in het weekend - wat is de meest interessante wedstrijd?

"Het zal een moeilijke tegenstander worden, maar we gaan er ons klaar voor maken". Standard trekt naar La Louvière voor een 'choc Wallon', terwijl Zulte Waregem en Cercle Brugge tegen elkaar spelen in een West-Vlaamse derby.





De achtste finales op een rijtje:

Royal Antwerp FC - OH Leuven

Club Brugge - SK Beveren

Union SG - KVC Westerlo

Charleroi - STVV

Rochefort - KV Mechelen

La Louvière - Standard de Liège

Beerschot - KRC Genk

Zulte Waregem - Cercle Brugge