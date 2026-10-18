🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

Lionel Messi heeft afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg, maar bij Inter Miami blijft hij beslissend. Tegen Atlanta United maakte de 39-jarige Argentijn in vier minuten tijd twee doelpunten, waaronder een knappe individuele actie vanaf de middellijn.

Lionel Messi heeft ook op zijn 39e nog steeds een bijzondere gave om een wedstrijd naar zijn hand te zetten. Inter Miami won op het veld van Atlanta United met 1-3, met de Argentijn als grote blikvanger. Messi scoorde twee keer in amper vier minuten en liet daarbij opnieuw zijn verfijnde balbehandeling zien.

Messi vertrekt vanaf de middellijn

Vooral zijn eerste treffer ging snel rond op sociale media. Inter Miami stond al op voorsprong toen Messi de bal rond de middellijn veroverde. Hij zette meteen vaart achter zijn actie en combineerde kort met Germán Berterame, die eerder de score had geopend.

Daarna kapte Messi nog een tegenstander uit, om vervolgens beheerst af te werken. De solo deed, zij het op een heel ander niveau en in een andere context, denken aan zijn beroemde Maradona-achtige rush voor FC Barcelona tegen Getafe in de halve finale van de Copa del Rey op 18 april 2007.

Suárez en Messi vinden elkaar opnieuw

Atlanta kreeg nauwelijks tijd om te herstellen, want enkele minuten later sloeg Messi opnieuw toe. Bij een snelle omschakeling kreeg hij de bal van Luis Suárez, die ook al de assist voor de openingsgoal had geleverd. De voormalige ploegmaats bij FC Barcelona vonden elkaar dus weer blindelings.





Messi passeerde vervolgens een verdediger van Atlanta en verschalkte de doelman voor de tweede keer. Daarmee staat zijn teller sinds het begin van zijn profcarrière op 936 doelpunten. Als hij de 1000 nog wil halen zal hij toch nog twee jaar fit moeten blijven ...

Inter Miami blijft in de buurt van de top

Inter Miami pakte vorig seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis de MLS-titel en blijft ook dit seizoen goed presteren in de Noord-Amerikaanse competitie. De club uit Florida staat momenteel tweede in de Eastern Conference, al bedraagt de achterstand op leider Nashville twaalf punten.