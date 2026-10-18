Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

Anderlecht ligt uit de beker en Beerschot heeft de zege tegen het andere paars-wit zeker niet gestolen. De Ratten voetbalden veel realistischer en Anas Hadj Mohamed kroonde zich met twee doelpunten tot held van het Kiel. Maar stilaan mogen er wel vragen gesteld worden bij de rotaties, wissels en tactiek van Vitor Bruno. Dit Anderlecht lijkt achteruit te gaan in plaats van vooruit.

Anderlecht, dat begint al het goede van het begin van het seizoen en de Europese kwalificaties overboord te smijten. Vitor Bruno roteert erop los dat het een lieve lust is. Tegen Beerschot stonden Stroeykens, Aasgaard en Antman in de basis.

Vitor Bruno zijn rotatiepolitiek lijkt niet te werken

Blijkbaar is Stroeykens de nieuwe voetballende 'zes' van paars-wit en Koutsoupias de nummer 10. Antman kreeg dan weer de voorkeur op Ambros, die ook al weken een minder niveau vertoond. In die optiek is de wisselpolitiek van Bruno misschien wel te verdedigen, maar qua automatismen lijkt het in ieder geval een pak minder.

Half oktober is het elke week raden naar wie er in de basis gaat staan. Mo Messoudi heeft zoveel luxe niet en bracht zijn sterkste elftal aan de aftrap. En ziedaar: in de eerste minuut moest Heekeren - ja, de reservekeeper - Vula al van een doelpunt houden.

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20 minuten ver en Beerschot stond wel op voorsprong. Een hoekschop viel voor de voeten van Anas Hadj Mohamed en die vond door het bos van benen het gaatje: 1-0. Het enige wat Anderlecht daar in de eerste helft tegenover kon zetten was een schot van Winkler dat maar net naast de verste paal draaide.

Voor de rest was het vooral veel geprobeer en weinig kwaliteit. Bentayeb stond tevergeefs te wachten op een goede voorzet. Winkler, Antman, Augustinsson en Maamar misten echter nauwkeurigheid.





Vitor Bruno heeft nu al een groot probleem

Anderlecht wou wel, maar kon niet. Veel goeie wil, weinig goed voetbal. Het was een ploeg die geen identiteit had die op het veld stond. En het werd nog veel erger. Ali Maamar pakte iets na het uur een oerdomme rode kaart.

Hij liet zich vangen door Anas Mohamed, de uitblinker van de match. De Beerschot-winger belette hem om een snelle vrije trap te nemen en Maamar reageerde met een duw. Niet slim met al een gele kaart achter je naam. Tweede geel, rood en "in den douche is 't oek plezant" zongen de Beerschot-fans.

Beerschot had het helemaal onder controle en maakte er zelfs 2-0 van na een vlijmscherpe counter waarbij Heekeren er ook niet goed uit zag. Hij pakte wel nog het schot van Vula, maar in de rebound scoorde Anas Hadj Mohamed zijn tweede van de avond.

Alle aanvallers en... Llansana erop

Vitor Bruno probeerde zijn ontsnappingsact van op Cercle Brugge en smeet Cvetkovic, Degreef, Bertaccini en... Llansana in de strijd. Die laatste wissel begrepen we niet zo goed... Maar bon, het kalf was al zo goed als verdronken met nog een kwartier te spelen. Bertaccini scoorde nog wel de 1-2, maar meer zat er niet in.

Zoveel geluk als in Jan Breydel kan je immers niet elke week hebben. Vitor Bruno komt zo toch onder druk te staan en moet volgende week naar competitieleider Gent. Met een kern van 33 kernspelers nog in twee competities actief zijn, daar hadden ze in Neerpede ook niet op gerekend.

Verliezen in de beker tegen Beerschot, dat kan gebeuren, maar in de positie waar Anderlecht zich momenteel bevindt, is het vooral voor de Portugese coach een probleem geworden gezien zijn - euh - speciale aanpak.