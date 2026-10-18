K Beerschot VA K Beerschot VA
2-1
Anderlecht Anderlecht
beeK Beerschot VA
andAnderlecht
Mohamed Anas Haj 21'
1-0
Mohamed Anas Haj 72'
2-0
2-1
86' Adriano Bertaccini
Datum: 18/10/2026 18:00
Competitie: Beker van België
Speeldag: Ronde 7
Stadion: Olympische Stadion (Kiel)
Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Olympisch Stadion
| 221 reacties
Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

Anderlecht ligt uit de beker en Beerschot heeft de zege tegen het andere paars-wit zeker niet gestolen. De Ratten voetbalden veel realistischer en Anas Hadj Mohamed kroonde zich met twee doelpunten tot held van het Kiel. Maar stilaan mogen er wel vragen gesteld worden bij de rotaties, wissels en tactiek van Vitor Bruno. Dit Anderlecht lijkt achteruit te gaan in plaats van vooruit.

Anderlecht, dat begint al het goede van het begin van het seizoen en de Europese kwalificaties overboord te smijten. Vitor Bruno roteert erop los dat het een lieve lust is. Tegen Beerschot stonden Stroeykens, Aasgaard en Antman in de basis. 

Vitor Bruno zijn rotatiepolitiek lijkt niet te werken

Blijkbaar is Stroeykens de nieuwe voetballende 'zes' van paars-wit en Koutsoupias de nummer 10. Antman kreeg dan weer de voorkeur op Ambros, die ook al weken een minder niveau vertoond. In die optiek is de wisselpolitiek van Bruno misschien wel te verdedigen, maar qua automatismen lijkt het in ieder geval een pak minder.

Half oktober is het elke week raden naar wie er in de basis gaat staan. Mo Messoudi heeft zoveel luxe niet en bracht zijn sterkste elftal aan de aftrap. En ziedaar: in de eerste minuut moest Heekeren - ja, de reservekeeper - Vula al van een doelpunt houden.

© photonews

20 minuten ver en Beerschot stond wel op voorsprong. Een hoekschop viel voor de voeten van Anas Hadj Mohamed en die vond door het bos van benen het gaatje: 1-0. Het enige wat Anderlecht daar in de eerste helft tegenover kon zetten was een schot van Winkler dat maar net naast de verste paal draaide. 

Voor de rest was het vooral veel geprobeer en weinig kwaliteit. Bentayeb stond tevergeefs te wachten op een goede voorzet. Winkler, Antman, Augustinsson en Maamar misten echter nauwkeurigheid. 

Vitor Bruno heeft nu al een groot probleem

Anderlecht wou wel, maar kon niet. Veel goeie wil, weinig goed voetbal. Het was een ploeg die geen identiteit had die op het veld stond. En het werd nog veel erger. Ali Maamar pakte iets na het uur een oerdomme rode kaart. 

Hij liet zich vangen door Anas Mohamed, de uitblinker van de match. De Beerschot-winger belette hem om een snelle vrije trap te nemen en Maamar reageerde met een duw. Niet slim met al een gele kaart achter je naam. Tweede geel, rood en "in den douche is 't oek plezant" zongen de Beerschot-fans. 

Beerschot had het helemaal onder controle en maakte er zelfs 2-0 van na een vlijmscherpe counter waarbij Heekeren er ook niet goed uit zag. Hij pakte wel nog het schot van Vula, maar in de rebound scoorde Anas Hadj Mohamed zijn tweede van de avond. 

Alle aanvallers en... Llansana erop

Vitor Bruno probeerde zijn ontsnappingsact van op Cercle Brugge en smeet Cvetkovic, Degreef, Bertaccini en... Llansana in de strijd. Die laatste wissel begrepen we niet zo goed... Maar bon, het kalf was al zo goed als verdronken met nog een kwartier te spelen. Bertaccini scoorde nog wel de 1-2, maar meer zat er niet in.

Zoveel geluk als in Jan Breydel kan je immers niet elke week hebben. Vitor Bruno komt zo toch onder druk te staan en moet volgende week naar competitieleider Gent. Met een kern van 33 kernspelers nog in twee competities actief zijn, daar hadden ze in Neerpede ook niet op gerekend.

Verliezen in de beker tegen Beerschot, dat kan gebeuren, maar in de positie waar Anderlecht zich momenteel bevindt, is het vooral voor de Portugese coach een probleem geworden gezien zijn - euh - speciale aanpak.

Opstellingen

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K Beerschot VA K Beerschot VA
Popp William 90' -
Plat Brian 90' -
Gyamfi Dennis 69' -
van den Eynden Bas 90' -
Audoor Sem 90' -
Van Eenoo Lukas 90' -
Rits Mats 70' -
Anas Haj Mohamed 76' -
Haraguchi Genki 90' -
Lake Toshio 45' -
Vula Lamb Luth Arnold 90' -
Bank
Amine Belhadj Mohamed 0'  
Gies Xavier 0'  
Govaers Milan 21' -
Claes Glenn 20' -
van Himbeeck Axl 0'  
Bustin Jordan 0'  
Jordanov Edisson 14' -
Stevens Brent 0'  
Wright-Philips D'Margio 45' -
Einaga Takatora 0'  
Brahic Ensar 0'  
Arslan Abian 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Heekeren Justin 90' -
Maamar Ali 59' -
Omobamidele Andrew 90' -
Pétrot Léo 90' -
Augustinsson Ludwig 70' -
Stroeykens Mario 78' -
Koutsoupias Ilias 69' -
Winkler Marten 90' -
Aasgaard Thelo 90' -
Antman Oliver 90' -
Bentayeb Tawfik 78' -
Bank
Amane Romeo 0'  
Keita Zoumana 0'  
Reabciuk Oleg 0'  
Cvetkovic Mihajlo 21' -
Sikan Danylo 0'  
Ambros Lukas 0'  
Llansana Enric 12' -
Coosemans Colin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Kana Marco 0'  
Degreef Tristan 20' -
Bertaccini Adriano 12' -
Herbeleef K Beerschot VA - Anderlecht

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Beker van België

 Ronde 7
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Bergen Bergen 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 0-2 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
La Louvière La Louvière 4-0 Luik FC Luik FC
Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 Seraing Seraing
Union SG Union SG 3-0 Nijlen Nijlen
KV Mechelen KV Mechelen 5-1 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort P3-3 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 4-1 Lommel SK Lommel SK
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