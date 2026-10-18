Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn"

Beerschot heeft Anderlecht uit de Croky Cup geknikkerd en dat zorgde uiteraard voor grote tevredenheid bij Mo Messoudi. De trainer zag zijn ploeg met veel geloof aan de wedstrijd beginnen en was vooral trots op de manier waarop zijn spelers het plan uitvoerden. Voor Beerschot is de stunt niet alleen een mooie bekeravond, maar ook een opsteker voor de rest van het seizoen.

“Ik ben heel tevreden en heel fier op de ploeg”, reageerde Messoudi na de overwinning. “We zijn met heel veel geloof aan de wedstrijd begonnen. We wisten dat Anderlecht al een wedstrijd in de benen had en dat het mogelijk was om hen pijn te doen.”

Beerschot koos ervoor om niet zomaar achteruit te kruipen tegen de Brusselaars. “We hebben ons eigen spel gespeeld. Op de momenten dat we vooruit konden gaan, hebben we dat ook gedaan”, legde Messoudi uit.

Voor de coach was vooral de uitvoering belangrijk. “Ik ben heel fier dat mijn spelers dat bijna de hele wedstrijd hebben kunnen volhouden.” Daarmee benadrukte hij dat de stunt niet alleen het resultaat was van enthousiasme, maar ook van de discipline en het geloof binnen zijn groep.

“Dit moet ons een boost geven”

De overwinning tegen Anderlecht leeft uiteraard sterk bij Beerschot. Messoudi beseft dat zo'n bekeravond voor extra vertrouwen kan zorgen, maar waarschuwt tegelijk voor overdreven euforie.

“Deze wedstrijd leeft hier natuurlijk. Dat moet ons een boost geven, maar we moeten nederig blijven”, stelde hij. De trainer benadrukte ook het belang van de groepsdynamiek. “Het is mooi om te zien hoe de spelers elkaar scherp houden. Dat zal cruciaal blijven in de komende maanden.”



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Beerschot wil zo lang mogelijk meedoen en verder bouwen op de evolutie die de ploeg de voorbije periode heeft doorgemaakt. “Ik ben blij met de evolutie van onze spelers en van onze ploeg”, aldus Messoudi.

De bekerstunt krijgt voor hem ook persoonlijk een bijzondere betekenis. “Ik ben als assistent al kampioen geworden met Westerlo en Zulte Waregem. Het zou mooi zijn als we dat bij Beerschot nog eens kunnen meemaken. Maar ja, dit is een van de hoogtepunten in mijn carrière als hoofdcoach. Als speler heb ik ook een paar keer kunnen winnen hier tegen hen. Een match tegen Anderlecht, dat leeft hier hé.”