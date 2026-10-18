Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

Noa Lang was onlangs nog beslissend in de Serie A tegen Frosinone, maar na die wedstrijd stuurde zijn trainer hem een duidelijke boodschap: hij moet blijven werken om kansen te krijgen. Tegen Venezia gebeurde dat niet, en de Nederlander liet zijn frustratie blijken toen hij niet mocht invallen.

Noa Lang lijkt voorlopig niet hoog aangeschreven te staan bij Massimiliano Allegri in Napoli. De Nederlander krijgt weinig speelminuten bij de Partenopei. Na zijn eerste doelpunt van het seizoen tegen Frosinone legde Allegri vorige week nog uit waarom.

De Italiaanse trainer spaarde zijn flankaanvaller niet. Volgens Allegri brengt Lang momenteel niet genoeg en ligt de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij de voormalige speler van Club Brugge. Afgelopen weekend, tijdens de nederlaag tegen Venezia, bleek dat de situatie nog niet snel zal veranderen.

Lang stopte met zijn opwarming

Ditmaal trok Lang niet de aandacht op het veld, want hij kwam niet in actie. Dat bleek hem zichtbaar te frustreren. Italiaanse media melden dat de Nederlander zijn opwarming onderbrak zodra hij besefte dat Allegri hem niet zou laten invallen. Terwijl Napoli met 1-0 verloor en naar een oplossing zocht, zou Lang nonchalant tegen de cornervlag hebben geleund.

Zijn houding bleef niet onopgemerkt bij zijn ploegmaats. André-Frank Zambo Anguissa stapte op Lang af en spoorde hem aan om zich opnieuw volledig op zijn opwarming te concentreren. Zonder zichtbaar resultaat. Het valt te betwijfelen of Allegri blij zal zijn met dat gedrag, zeker nadat hij eerder al had aangegeven meer inzet van zijn Nederlandse international te verwachten.

Ook onder Allegri blijft zijn rol beperkt



Lang speelde sinds zijn komst naar Napoli in 2025 33 wedstrijden. Vorig seizoen botste hij al met toenmalig trainer Antonio Conte. De excentrieke oud-speler van Club Brugge vertrok daarop op huurbasis naar Galatasaray, waar hij speelminuten wilde verzamelen met het oog op het WK. De trainerswissel bij Napoli lijkt zijn positie voorlopig dus niet te hebben verbeterd.