Live. Transfernieuws 18/10: wat is er van Sergio Ramos?
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Luis Enrique wil graag versterkingen centraal achteraan
Luis Enrique heeft volgens diverse bronnen aangegeven dat hij er heel graag versterking zou bij willen. Daarbij komt de coach van Paris Saint-Germain vooral uit bij centrale verdedigers. Marquinhos wordt stilaan wat ouder en dus zijn ze al aan het kijken richting versterkingen voor de toekomst.
Onder meer Eric Garcia van FC Barcelona staat nog steeds op de radar. Daarbij willen ze bij PSG gerust ver gaan. Er wordt al gesproken over een bedrag van tot zeventig miljoen euro voor Eric Garcia. Of dat voldoende zal zijn om de Catalanen te overtuigen? Dat zal nog moeten blijken.
Ongeloof na Virton-Genk: trainer neemt plots afscheid en verrast met nieuwe Belgische club
Dražen Brnčić heeft zijn ontslag ingediend bij Excelsior Virton, kort na de bekernederlaag tegen Genk. De Belgisch-Kroatische trainer ruilt de promovendus in de Challenger Pro League in voor RAEC Mons, dat in Eerste Nationale uitkijkt naar een nieuwe sportieve impuls. (Lees meer)
Wat gaat er gebeuren met Sergio Ramos?
Getafe heeft zijn pijlen gericht op Sergio Ramos. Voorzitter Angel Torres lijkt te geloven dat de speler daadwerkelijk zal komen en op die manier na Dani Carvajal de tweede grootheid zal worden die bij de club zal tekenen.
"Zijn broer, zijn zaakwaarnemer, heeft met me gesproken", klonk het zeer duidelijk in het radioprogramma Tablero Deportivo op Radio Nacional. Sergio Ramos zou volgens de voorzitter wel degelijk op de lijst staan met potentiële aanwinsten. Daarmee lijkt het laatste dus zeker nog niet gezegd over de mogelijke aanwinst van Getafe. We houden de zaak zeker in de gaten.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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