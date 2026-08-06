'Anderlecht troeft finaal Standard en Union SG af en komt met concreet bod'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Anderlecht troeft finaal Standard en Union SG af en komt met concreet bod'
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht, Union SG en Standard de Liège mikken of mikten de voorbije tijd alledrie op dezelfde speler: Tawfik Bentayeb. Uiteindelijk is het nu toch RSC Anderlecht die finaal een stevige stap zou gaan zetten in het dossier.

RSC Anderlecht, Union SG en Standard de Liège mikken alledrie op dezelfde speler: Tawfik Bentayeb. Union SG leek lange tijd over de beste papieren beschikken, maar het concreet bod dat zij uitbrachten werd uiteindelijk niet als voldoende geacht. 

Standard ligt ook op de loer en had ook even de beste papieren voor de 24-jarige Marokkaanse aanvaller Tawfik Bentayeb, die onder contract staat bij Union Touarga en afgelopen seizoen op huurbasis voor Troyes speelde.

Komt Bentayeb naar België?

Bentayeb staat onder contract bij de Marokkaanse club Union Touarga en is de afgelopen twee seizoenen telkens verhuurd. In het seizoen 2023-2024 speelde hij voor Rodez, waar hij goed was voor 11 doelpunten (en één assist) in 30 wedstrijden.

Afgelopen seizoen werd hij opnieuw verhuurd aan een club uit de Ligue 2 – ditmaal Troyes. Daar scoorde hij liefst twintig doelpunten en gaf hij drie assists in 31 wedstrijden. Een bod van 3,5 miljoen euro was niet voldoende.

Sibierski als ultieme troefkaart voor RSC Anderlecht?

Bentayeb wordt volgens Transfermarkt ondertussen al gewaardeerd op 8 miljoen euro en heeft nog een contract voor twee seizoenen in de Marokkaanse competitie, waardoor ze daar alle troeven in handen hebben. Maar ook RSC Anderlecht heeft nog een troefkaart in handen: Antoine Sibierski. Hij was vorig jaar Technisch Directeur bij Troyes en haalden dus Bentayeb al eens in huis - hij wist er ook een serieuze meerwaarde uit de speler te halen.

Volgens AfricaFoot is er nu ook een concreet bod neergelegd bij Union Touarga voor Bentayeb door RSC Anderlecht. Benieuwd of dat bod afdoende is om de speler ook effectief los te weken bij zijn club. Paars-wit wil er in ieder geval wel werk van gaan maken, zoveel lijkt nu echt wel duidelijk.

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