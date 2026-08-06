Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

Na de kwalificatie tegen Hammarby wacht Anderlecht met PAOK een zwaardere Europese test. Vitor Bruno schuift de Grieken opnieuw naar voren als favoriet, al krijgt hij met Oliver Antman meteen een extra optie in de aanval. De nieuwkomer is fit en inzetbaar.

Vitor Bruno schuift PAOK nadrukkelijk naar voren als favoriet voor het Europese tweeluik met Anderlecht. Paars-wit plaatste zich ten koste van Hammarby voor de derde voorronde van de Europa League, maar volgens de Portugese coach ligt de lat nu hoger. Tegelijk kan hij meteen rekenen op nieuwkomer Oliver Antman.

Anderlecht werkt nog altijd aan zijn nieuwe ploeg en dat weegt volgens Bruno mee in de waardeverhouding. PAOK beschikt over meer spelers die gewend zijn om prijzen na te jagen en Europese duels met hoge druk te spelen. Bovendien schakelden de Grieken in de vorige ronde Dynamo Kiev uit.

"Als er iemand favoriet is, is het inderdaad PAOK", zei Bruno bij Het Laatste Nieuws. "Ze hebben ervaren spelers, zijn het gewoon om voor de prijzen te spelen en zijn dus gewend aan dit soort wedstrijden. Wij zijn nog aan het bouwen."

Favorietenrol opnieuw naar de tegenstander

Ook voor de confrontatie met Hammarby noemde Bruno de tegenstander favoriet. Dat leverde toen vragen op, maar de coach wilde zijn redenering verduidelijken. De Zweedse club had op dat moment al 12 officiële wedstrijden in de benen, terwijl Anderlecht nog volop in de voorbereiding zat.

Die fysieke voorsprong speelt tegen PAOK minder. Beide ploegen bevinden zich nu ongeveer in dezelfde fase van het seizoen. Toch blijft Bruno de Grieken hoger inschatten door hun ervaring en gewoonte om dergelijke wedstrijden af te werken. De kwalificatie tegen Hammarby gaf Anderlecht vertrouwen, maar verandert volgens Bruno niets aan het feit dat zijn ploeg nog niet volledig gevormd is.





Antman meteen inzetbaar

Voorin krijgt de coach wel een extra mogelijkheid. Oliver Antman is speelgerechtigd en fit genoeg om minuten te maken. Of de Fin ook aan de aftrap verschijnt, wilde Bruno niet bevestigen.

Antman werd al langere tijd gevolgd door Anderlecht en kan op meerdere posities worden gebruikt. Hij voelt zich thuis op beide flanken, maar kan ook centraal in de aanval spelen. Daardoor beschikt Bruno meteen over extra variatie voor het duel met PAOK.