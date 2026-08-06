Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 351

Union krijgt vlak voor de seizoensstart een zware klap te verwerken. Ross Sykes is geopereerd aan zijn schouder en ligt maanden uit, waardoor David Hubert plots moet schuiven in zijn defensie. Mogelijk opent dat opnieuw de deur voor Fedde Leysen in de basis.

Kort voor het uur in de wedstrijd tegen Bodo/Glimt bleef Ross Sykes op de grond liggen nadat hij mee naar voren was getrokken. De Engelsman kreeg een elleboogstoot en kwam vervolgens ongelukkig op zijn schouder terecht. De scheidsrechter floot aanvankelijk niet, maar moest het spel alsnog stilleggen toen Union de bal buiten trapte zodat de verzorgers het veld op konden.

“Hij is slecht op zijn schouder terechtgekomen. We hopen dat het niet te ernstig is. Morgen volgen er onderzoeken”, vertelde David Hubert na afloop op zijn persconferentie. Die onderzoeken hebben intussen plaatsgevonden en brachten slecht nieuws.

Ross Sykes maanden buiten strijd

“Ross liep tijdens de wedstrijd tegen Bodø/Glimt een ontwrichting van het acromioclaviculaire gewricht op. Hij werd vandaag geopereerd en zal naar verwachting meerdere maanden buiten strijd zijn. We wensen Ross een vlot herstel en kijken ernaar uit hem snel opnieuw op het veld te zien”, meldt Union via sociale media.

De voormalige verdediger van Accrington Stanley staat daardoor een groot deel van het seizoen aan de kant. Voor David Hubert is dat een zware tegenvaller, aangezien Sykes sinds zijn aanstelling een onbetwiste basisspeler was.

Krijgt Fedde Leysen opnieuw zijn kans?

De blessure komt op een moment waarop Mamadou Barry aan Al-Shabab in Saudi-Arabië is uitgeleend en Fedde Leysen niet in de selectie zat voor de eerste twee wedstrijden van het seizoen.

Bij de komst van David Hubert vochten Leysen en Sykes nog om dezelfde plaats, maar de Engelsman trok het laken naar zich toe dankzij zijn kracht in de duels. Zowel in de eigen zestien als op offensieve stilstaande fases maakte hij zich geregeld belangrijk.

Vorig seizoen zorgden vooral Ross Sykes en Christian Burgess voor dreiging op stilstaande fases. Op amper enkele weken tijd is Union nu zijn twee Engelse torens kwijt. Daardoor wordt de rol van Kevin Mac Allister belangrijker dan ooit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

10:30
1
Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

10:00
KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

09:30
2
Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

09:15
Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

09:00
Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst

Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst

08:30
7
Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

08:15
Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

08:00
'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'

'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'

07:00
Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

22:30
De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

06:30
2
Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

23:00
2
'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

22:00
'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

21:30
17
Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

21:00
Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

20:40
3
'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

20:20
3
ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

20:00
26
Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

19:40
3
Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

19:20
1
Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen Analyse

Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen

19:00
12
Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

18:40
Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

15:30
3
Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

18:20
1
Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

18:00
8
Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

17:30
Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

16:30
1
Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons Analyse

Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons

17:00
1
Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

16:12
10
Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

16:00
Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

15:00
OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

14:44
Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

14:30
5
Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

14:01
1
Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

13:54
Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

13:34

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Derde voorronde (Heen)
Mjällby AIF Mjällby AIF 1-2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 2-1 NK Celje NK Celje
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 1-0 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Sparta Praag Sparta Praag 2-1 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 NEC NEC
Union SG Union SG 3-3 Bodø Glimt Bodø Glimt
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 5-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Aarhus GF Aarhus GF 2-1 Sabah Sabah
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz Sturm Graz

Nieuwste reacties

EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale' storfstievel storfstievel over Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen ploeg van't stad ploeg van't stad over OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet Borak Borak over Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag RememberLierse RememberLierse over ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje David Thiago Raes David Thiago Raes over Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt Goro Goro over Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter Goro Goro over UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved