Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit

Union krijgt vlak voor de seizoensstart een zware klap te verwerken. Ross Sykes is geopereerd aan zijn schouder en ligt maanden uit, waardoor David Hubert plots moet schuiven in zijn defensie. Mogelijk opent dat opnieuw de deur voor Fedde Leysen in de basis.

Kort voor het uur in de wedstrijd tegen Bodo/Glimt bleef Ross Sykes op de grond liggen nadat hij mee naar voren was getrokken. De Engelsman kreeg een elleboogstoot en kwam vervolgens ongelukkig op zijn schouder terecht. De scheidsrechter floot aanvankelijk niet, maar moest het spel alsnog stilleggen toen Union de bal buiten trapte zodat de verzorgers het veld op konden.

“Hij is slecht op zijn schouder terechtgekomen. We hopen dat het niet te ernstig is. Morgen volgen er onderzoeken”, vertelde David Hubert na afloop op zijn persconferentie. Die onderzoeken hebben intussen plaatsgevonden en brachten slecht nieuws.

Ross Sykes maanden buiten strijd

“Ross liep tijdens de wedstrijd tegen Bodø/Glimt een ontwrichting van het acromioclaviculaire gewricht op. Hij werd vandaag geopereerd en zal naar verwachting meerdere maanden buiten strijd zijn. We wensen Ross een vlot herstel en kijken ernaar uit hem snel opnieuw op het veld te zien”, meldt Union via sociale media.

De voormalige verdediger van Accrington Stanley staat daardoor een groot deel van het seizoen aan de kant. Voor David Hubert is dat een zware tegenvaller, aangezien Sykes sinds zijn aanstelling een onbetwiste basisspeler was.

Ross suffered an AC joint dislocation during the game against Bodø/Glimt. He underwent surgery today and is expected to be out for some months. We wish Ross a smooth recovery and look forward to seeing him back on the pitch soon. pic.twitter.com/HZpRXnqbti



— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 5, 2026

Krijgt Fedde Leysen opnieuw zijn kans?

De blessure komt op een moment waarop Mamadou Barry aan Al-Shabab in Saudi-Arabië is uitgeleend en Fedde Leysen niet in de selectie zat voor de eerste twee wedstrijden van het seizoen.

Bij de komst van David Hubert vochten Leysen en Sykes nog om dezelfde plaats, maar de Engelsman trok het laken naar zich toe dankzij zijn kracht in de duels. Zowel in de eigen zestien als op offensieve stilstaande fases maakte hij zich geregeld belangrijk.

Vorig seizoen zorgden vooral Ross Sykes en Christian Burgess voor dreiging op stilstaande fases. Op amper enkele weken tijd is Union nu zijn twee Engelse torens kwijt. Daardoor wordt de rol van Kevin Mac Allister belangrijker dan ooit.