Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde
Foto: © photonews
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Jérémy Taravel speelde achter de schermen een beslissende rol in de komst van Giulian Biancone naar Anderlecht. De twee kennen elkaar nog van Cercle Brugge, maar ook Antoine Sibierski maakte indruk op de Fransman met zijn duidelijke en persoonlijke aanpak.

Giulian Biancone heeft geen spijt van zijn overstap naar Anderlecht. De Fransman ging in op de vraag van Jérémy Taravel, die hij nog goed kende van hun gezamenlijke periode bij Cercle Brugge. Tegelijk spreekt hij met veel respect over sportief directeur Antoine Sibierski.

Hoewel Taravel vaak geblesseerd was toen zijn jonge landgenoot naar België kwam, stonden de twee Fransen af en toe samen in de verdediging. De toekomstige Anderlecht-trainer maakte destijds indruk op Biancone met zijn leiderschap. Omgekeerd gold hetzelfde, want Taravel drong er later bij paars-wit op aan om zijn voormalige ploegmaat naar het Lotto Park te halen.

Band tussen Taravel en Biancone levert Anderlecht transfer op

"We zijn altijd close gebleven. Aan het einde van de winter hadden we het al over Anderlecht. Hij vertelde me over het project en verzekerde me dat ik me hier bij paars-wit heel goed zou voelen. Hij ligt aan de basis van mijn transfer", vertelt Biancone aan Le Soir.

"De eerste contacten verliepen via de scoutingcel. Aan het einde van vorig seizoen belde Antoine Sibierski me vervolgens persoonlijk op." Uiteindelijk waren het dus wel de nieuwe sportief directeur en zijn team die de deal volledig afhandelden. Biancone is alvast onder de indruk van de werkwijze van Sibierski.

"Ik hoor veel mensen zeggen dat Antoine Sibierski een echte baas is en dat het duidelijk is wie de leiding heeft. Dat klopt, maar je moet dat niet negatief opvatten. Hij heeft het bij Troyes al bewezen, een club die hij opnieuw op de rails zette. Hij heeft veel aandacht voor details en wil dat het werk goed wordt uitgevoerd", gaat de verdediger verder.

Duidelijke structuur, maar ruimte voor ieders mening

Ondanks zijn uitgesproken ideeën en de successen die hij daarmee bij Troyes boekte – de club promoveerde naar de Ligue 1 – staat Sibierski ook open voor de mening van anderen. Hij neemt de tijd om mogelijke aanwinsten grondig te analyseren en verschillende standpunten naast elkaar te leggen.

Daardoor kunnen bepaalde transferdossiers soms langer aanslepen. Het voordeel is wel dat Anderlecht vooral spelers aantrekt waar intern een brede consensus over bestaat.

De financiële situatie van paars-wit is intussen beter dan enkele maanden geleden, maar de club kan nog altijd niet alles tegelijk krijgen. Anderlecht moet dus gericht blijven kiezen en zorgvuldig omgaan met iedere investering.

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