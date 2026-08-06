Eerste goal van het seizoen levert meteen op voor KAA Gent, maar ...

Het zal nog bibberen worden in de terugwedstrijd in de Planet Group Arena. KAA Gent speelde een goede eerste helft en kwam ook op voorsprong, maar pufte in de tweede helft en mag blij zijn dat het geen tegentreffer slikte.

KAA Gent wil door naar de League Phase van de Conference League. De tweede van drie hordes om dat doel te bereiken is IFK Göteborg. Rik De Mil stuurde toch flink bij in vergelijking met vorige week tegen Cherkasy.

Goore en Vergara stonden vooraan, Dean zat daardoor op de bank. De Vlieger verving Lopes Da Silva, Volckaert was nieuw achterin. Aan de Buffalo's om wat meer te laten zien dan tegen Cherkasy, waarin het twee keer 0-0 werd.

KAA Gent schiet stevig uit de startblokken

Na zeven minuten hadden we al twee ballen van KAA Gent tussen de palen gezien. Goore en Ngom probeerden het en ook De Vlieger testte doelman Andersson. En op die manier leek er dan toch eindelijk eens beterschap bij De Buffalo's.

Het leverde nog wat meer halve kansjes op in de eerste helft, maar het was wachten tot op slag van rusten tot de 0-1 er kwam. Goore scoorde het eerste doelpunt van het seizoen voor de bezoekers, al week de bal eigenlijk nog af op Yeboah.

KAA Gent ondergaat wet van de sterkste na de pauze

Na de koffie meteen een ander beeld. Met onder meer Wiberg dwongen de Zweden plots kansen af en KAA Gent moest achteruit. Het werd steeds duidelijker dat de thuisploeg wél al volop in competitie zit, waardoor ze steeds meer fysiek de bovenhand haalden en zo Gent achteruit drukten.





Op het uur was er even een VAR-momentje na een geloste bal van Roef, maar de Zweden kregen geen elfmeter. Het bleef uiteindelijk bij een 0-1 overwinning voor KAA Gent en op basis van de tweede helft komen ze daar eigenlijk vrij goed mee weg.

Göteborg is in de vorige ronde op verplaatsing gaan winnen op bezoek bij Levadia Tallinn, dus de Buffalo's mogen zich nog niet rijk rekenen. Toch is de uitgangspositie na de heenwedstrijd alvast bemoedigend voor KAA Gent.