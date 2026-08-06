Datum: 06/08/2026 19:00
Competitie: Conference League
Speeldag: Derde voorronde (Heen)
Stadion: Gamla Ullevi
Eerste goal van het seizoen levert meteen op voor KAA Gent, maar ...
Eerste goal van het seizoen levert meteen op voor KAA Gent, maar ...
Foto: © photonews

Het zal nog bibberen worden in de terugwedstrijd in de Planet Group Arena. KAA Gent speelde een goede eerste helft en kwam ook op voorsprong, maar pufte in de tweede helft en mag blij zijn dat het geen tegentreffer slikte.

KAA Gent wil door naar de League Phase van de Conference League. De tweede van drie hordes om dat doel te bereiken is IFK Göteborg. Rik De Mil stuurde toch flink bij in vergelijking met vorige week tegen Cherkasy.

Goore en Vergara stonden vooraan, Dean zat daardoor op de bank. De Vlieger verving Lopes Da Silva, Volckaert was nieuw achterin. Aan de Buffalo's om wat meer te laten zien dan tegen Cherkasy, waarin het twee keer 0-0 werd.

KAA Gent schiet stevig uit de startblokken

Na zeven minuten hadden we al twee ballen van KAA Gent tussen de palen gezien. Goore en Ngom probeerden het en ook De Vlieger testte doelman Andersson. En op die manier leek er dan toch eindelijk eens beterschap bij De Buffalo's.

Het leverde nog wat meer halve kansjes op in de eerste helft, maar het was wachten tot op slag van rusten tot de 0-1 er kwam. Goore scoorde het eerste doelpunt van het seizoen voor de bezoekers, al week de bal eigenlijk nog af op Yeboah.

KAA Gent ondergaat wet van de sterkste na de pauze

Na de koffie meteen een ander beeld. Met onder meer Wiberg dwongen de Zweden plots kansen af en KAA Gent moest achteruit. Het werd steeds duidelijker dat de thuisploeg wél al volop in competitie zit, waardoor ze steeds meer fysiek de bovenhand haalden en zo Gent achteruit drukten.

Op het uur was er even een VAR-momentje na een geloste bal van Roef, maar de Zweden kregen geen elfmeter. Het bleef uiteindelijk bij een 0-1 overwinning voor KAA Gent en op basis van de tweede helft komen ze daar eigenlijk vrij goed mee weg.

Göteborg is in de vorige ronde op verplaatsing gaan winnen op bezoek bij Levadia Tallinn, dus de Buffalo's mogen zich nog niet rijk rekenen. Toch is de uitgangspositie na de heenwedstrijd alvast bemoedigend voor KAA Gent.

Opstellingen

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IFK Göteborg IFK Göteborg
Andersson Viktor 90' 6.1 -
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Tolf Noah   90' 6.0 -
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Hermannsson Hjörtur 83' 5.9 -
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Yeboah Rockson 90' 6.3 -
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Jallow Alexander 90' 6.3 -
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Heintz Tobias 83' 6.7 -
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Kruse David 90' 6.3 -
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Thordarson Kolbeinn 77' 6.3 -
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Clemensen Sebastian 90' 5.9 -
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Larsson Sam 90' 6.7 -
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Bergmark-Wiberg Adam 90' 6.4 -
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Bank
Rasheed Jonathan 0'  
Erlingmark August 7' 6.6  
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Bager Jonas 0'  
Moubarak Saidou 0'  
Ottosson Filip 0'  
Eriksson Felix 0'  
Mansson Oliver 13' 6.5 -
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Bishesari Elis 0'  
Seidu Issaka 0'  
Coimbra Tiago 7' 6.5  
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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.1 -
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Araujo Tiago 90' 7.4 -
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Van Der Heyden Siebe 90' 7.0 -
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Burgess Christian 90' 7.0 -
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Ngom Mouhamed 86' 7.1 -
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Goore Hyllarion  86' 7.7 -
  • Goals: 1
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Delorge Mathias   74' 6.3 -
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De Vlieger Tibe 90' 6.5 -
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Volckaert Matties 90' 6.5 -
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Vergara Josué 67' 6.4 -
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Bénes László A 67' 6.6 -
  • Assists: 1
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Bank
Paskotsi Maksim 4' 7.3  
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Sonko Momodou 0'  
Dean Max 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 16' 6.8 -
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El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
Kadri Abdelkahar 23' 6.8 -
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Aliou Diallo Mamadou 0'  
Seck El Hadji 4' 6.4  
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Abdullahi Abubakar 0'  
Cisse Ibrahima 23' 6.2 -
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Herbeleef IFK Göteborg - KAA Gent
Eerste goal van het seizoen levert meteen op voor KAA Gent, maar ...

Eerste goal van het seizoen levert meteen op voor KAA Gent, maar ...

06/08

Het zal nog bibberen worden in de terugwedstrijd in de Planet Group Arena. KAA Gent speelde een goede eerste helft en kwam ook op voorsprong, maar pufte in de tweede helft ...

Conference League

 Derde voorronde (Heen)
FK Auda FK Auda 1-0 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Brann Brann 0-1 Apollon Limassol Apollon Limassol
Panathinaikos Panathinaikos 1-1 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
FC Inter Turku FC Inter Turku 2-1 FC Vaduz FC Vaduz
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 1-4 Rapid Wien Rapid Wien
FC Noah FC Noah 2-2 Sion Sion
HJK HJK 1-1 Motherwell Motherwell
Jablonec 97 Jablonec 97 2-0 RFS RFS
CFR Cluj CFR Cluj 0-5 Tromsø IL Tromsø IL
IFK Göteborg IFK Göteborg 0-1 KAA Gent KAA Gent
Riga FC Riga FC 1-0 Györi ETO Györi ETO
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 2-0 Flora Tallin Flora Tallin
Debrecen Debrecen 0-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-3 Sankt Gallen Sankt Gallen
Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius 2-5 Hajduk Split Hajduk Split
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1-0 FK Qarabag FK Qarabag
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-0 Hammarby Hammarby
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 1-2 Austria Wien Austria Wien
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2-0 GKS Katowice GKS Katowice
FC Twente FC Twente 6-0 Dunajska Streda Dunajska Streda
Ajax Ajax 3-1 Shelbourne Shelbourne
Braga Braga 1-0 Dinamo Minsk Dinamo Minsk
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 0-2 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
Lugano Lugano 2-0 NSI NSI
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 1-0 Vitebsk Vitebsk
Rijeka Rijeka 1-0 Tampere TKT Tampere TKT
Bohemian FC Bohemian FC 0-2 FC Midtjylland FC Midtjylland
Tre Fiori Tre Fiori 1-4 Drita Drita
Partizan Belgrado Partizan Belgrado 3-0 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
Hibernian Hibernian 2-1 Shkendija 79 Shkendija 79
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