Is een SUPERTRANSFER in de maak? Vader van Haaland reageert op geruchten over Noor en Real Madrid

Erling Braut Haaland wordt gelinkt aan een supertransfer naar Real Madrid. Een typisch gerucht dat de voorbije mercato's telkens is voorbijgekomen? Dat denken we deze keer niet.

We schreven vorige week al dat Real Madrid concrete interesse heeft in Erling Braut Haaland. En het is de Spaanse grootmacht deze keer menens. Meer zelfs: Florentino Perez heeft een volledig plan uitgedokterd om de Noor naar het Estadio Santiago Bernabeu te krijgen.

Eerst en vooral moet Vinicius Junior - voor beide sterspelers is géén plaats (in de boekhouding) - richting Al Ahli Saudi FC vertrekken. De Saoedische topclub is bereid maar lieft 300 miljoen euro op tafel te gooien om De Goddelijke Kanarie weg te plukken in Spanje.

Vinicius Junior OUT en... Erling Braut Haaland IN

Transfermarkt schat de marktwaarde van Haaland dan weer op 200 miljoen euro. Een bedrag in die grootorde is wellicht ook voldoend om de Noor los te weken bij Manchester City. Ook de Engelsen weten dat Real Madrid in het geval van een formeel bod op een berg geld zit.

De vraag die we ons eveneens moeten stellen: heeft de Noor zelf zin in een verhuis naar Spanje? Haaland liet enkele maanden geleden zelf al eens optekenen dat geen enkele speler een club als Real Madrid zomaar kan weigeren. Kan je de deur nog meer openzetten?

Ja, zeker en vast wel. Al heeft Haaland dat zelf niet gedaan. Ondertussen gooide Alf-Inge Haaland olie op het vuur. DAZN liep vaderlief tegen het lijf op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico én vroeg hem om een reactie op de transfergeruchten van zijn zoon.





"Erling is gelukkig in Engeland en bij Manchester City", aldus Haaland senior. "Maar iedereen zou voor Real Madrid willen spelen. In het voetbal weet je nooit op voorhand wat er kan gebeuren."

Iedereen zou voor Real Madrid willen spelen

In dit geval denken wij niét dat het om een zoveelste transfergerucht gaat. Er speelt iets tussen Real Madrid en Haaland. De komende weken moeten uitwijzen of het ook effectief tot een huwelijk zal komen.