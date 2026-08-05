'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'
Foto: © photonews
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Werk aan de winkel bij KV Mechelen. Een moeilijk dossier ligt er opnieuw op tafel en met Willem II is er volgens Nederlandse bronnen ook alvast een geïnteresseerde in Noah Makanza. Of krijgt de jongeling zijn kans bij KV Mechelen zelf?

Noah Makanza werd afgelopen zomer door KV Mechelen uitgeleend aan Helmond Sport. Voor de 21-jarige Congolees was het zijn eerste avontuur buiten België, en het lijkt hem wel te bevallen. Meer zelfs: de jongeling heeft indruk gemaakt.

Het jeugdproduct van FC Black Star (2010-2011), RSC Anderlecht (2011-2015), Diegem Sport (2015-2016), en KV Mechelen heeft grote sier gemaakt tijdens zijn uitleenbeurt aan Helmond Sport en zich zo stevig in de kijker gespeeld.

KV Mechelen en het enigma rond Noah Makanza

KV Mechelen wil hem graag behouden, maar de middenvelder heeft deze zomer daardoor ook andere opties gekregen. Na zeven goals en drie assists in liefst 37 wedstrijden op het middenveld van de Nederlandse tweedeklasser is dat ook niet onlogisch.

Normaal gezien keert Makanza deze zomer gewoon terug naar Malinwa, maar de speler zou wel eens andere plannen kunnen hebben. Sparta Rotterdam, Groningen en LASK Linz toonden eerder al interesse in de speler, die een aflopend contract heeft in de zomer van 2027.

Noah Makanza op weg naar Groningen?

Voor Malinwa is het dus duidelijk: ofwel gaat hij deze zomer bijtekenen bij Mechelen, ofwel gaan ze hem verkopen om toch nog wat geld voor hem in de lade te krijgen. Anders komt hij volgende zomer transfervrij op de markt. Het is bovendien gezien de grote concurrentie op het Mechelse middenveld niet geweten of Makanza veel kansen zal kunnen krijgen.

En dus is het nog even afwachten. Groningen heeft opnieuw de interesse in hem laten blijken en zou er nu ook echt werk willen van maken. Makanza zelf wacht af, maar liet eerder al verstaan dat hij wel een goed gevoel heeft overgehouden aan zijn seizoen in Nederland. Een besluit mag bij de start van het seizoen snel verwacht worden.

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FC Groningen
Noah Makanza

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