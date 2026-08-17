DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

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Zulte Waregem begon zijn seizoen met een knappe 2-1 overwinning tegen KRC Genk. Op speeldag 2 trekt het team naar Union SG, de vice-kampioen van vorig seizoen. Ondertussen begint het team van coach Beale steeds meer vorm aan te nemen. Met Youssoupha Mbodji lijkt er nog een verdediger op komst.