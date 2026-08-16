Ook Doku kent hem nu: indrukwekkende Tzolis schittert in Community Shield

Christos Tzolis heeft zijn start niet gemist bij Arsenal. De voormalige sterkhouder van Club Brugge liet zijn klasse al bewonderen in enkele oefenduels, maar schitterde nu ook in de Community Shield. Dat zal ook Jérémy Doku geweten hebben.

Tzolis lost de verwachtingen in

Club Brugge streek een recordbedrag op voor Christos Tzolis. De Griek leverde blauw-zwart maar liefst 40 miljoen euro op. Met dat bedrag creëerde hij hoge verwachtingen bij Arsenal, zijn nieuwe werkgever. Voorlopig lost hij die helemaal in.

Na enkele goede optredens in enkele oefenduels heeft Tzolis zijn officiële debuut niet gemist voor The Gunners. Arsenal nam het in de Community Shield op tegen FA Cup-winnaar Manchester City. Dankzij een glansprestatie van de winger haalde Arsenal het vlot met 3-0.

Tzolis deelt twee assists uit

Arsenal kon niet beter beginnen. Lewis-Skelly stuurde Calafiori diep en die liet de kans oog in oog met Donnarumma niet liggen: 1-0. Arsenal domineerde en hield Doku en co gemakkelijk onder controle. Doku werd in de pauze naar de kant gehaald. Verde dan één gemiste kans kwam hij niet.

Tzolis had toen al één assist uitgedeeld. Hij schotelde eerst Havertz de 2-0 voor door beheerst terug te leggen met het hoofd. Na de koffiepauze speelde hij goed Ødegaard aan en die liet Donnarumma sterretjes zien: 3-0. City was niet in staat om te reageren en begint zo met een valse noot aan het post-Guardiolatijdperk.

De perfecte vervanger voor Trossard

De carrière van Tzolis blijft ondertussen crescendo gaan. De Griek drukt zijn stempel bij Arsenal en trekt de goede lijn van bij Club Brugge gewoon door. Na een eerder mislukt avontuur bij Norwich City is hij klaar om iedereen te overtuigen over het Kanaal.





Zijn statistieken van bij blauw-zwart (22 goals en 29 assists) zijn wellicht nog te hoog gegrepen, maar een basisplek lijkt Tzolis wel te mogen ambiëren. Arsenal heeft zijn perfecte vervanger voor Leandro Trossard beet. Daar lijkt stilaan niemand in Noord-Londen nog over te twijfelen.