Opvallend: Bram Van Driessche dient supporters van Standard van antwoord

Bram Van Driessche dient de supporters van Standard van antwoord. Via Instagram heeft hij gereageerd op een aantal supporters die hem belden en stuurden en bleven vragen stellen over zijn beslissingen in de wedstrijd van de Rouches tegen KV Mechelen dit weekend.

KV Mechelen gooide in de allerlaatste seconden nog alles in de zestien. Adeshina Ayodele ging vol op de laatste bal af in duel met Standard-doelman Matthieu Epolo en ging neer na contact. Scheidsrechter Bram Van Driessche liet in eerste instantie begaan: hij zag er geen strafschop in en gaf een doeltrap, wat op dat moment leek te betekenen dat Standard met de zege zou weglopen.

Op de bank van Malinwa was het ongeloof groot en ook langs de zijlijn werd fel geprotesteerd. Even later kwam er alsnog beweging in de zaak: VAR-verantwoordelijke Wesli De Cremer riep Van Driessche naar het scherm om de fase opnieuw te beoordelen.

Van ‘doorspelen’ naar penalty: VAR zet de slotfase op z’n kop

Zoals dat wel vaker gebeurt bij zulke fases, kwam Van Driessche na het bekijken van de beelden terug op zijn beslissing. Hij wees naar de stip. Voor Standard was het al de tweede strafschop van de avond tegen, iets wat volgens de statistieken niet meer was voorgevallen sinds april 2021.

KV Mechelen liet de kans niet liggen en sleepte zo een 3-3 uit de brand. Dat gelijkspel voelde in Mechelen als een kleine mirakelremontada, zeker omdat Malinwa al vroeg 0-2 achter stond en later opnieuw in de problemen kwam bij 1-3.



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Rouches koken van woede: reactie van Van Driessche op Instagram

Aan Luikse kant bleef de frustratie nazinderen. Standard-fans en -sympathisanten lieten Van Driessche ironisch “bedanken” voor het puntenverlies, waarna de referee zich ook via Instagram mengde in het verhaal.

"Dat is niet correct (om dat te zeggen). Op het veld heb ik mijn beslissing live genomen. Maar wanneer de VAR mij naar het scherm roept, oordeel ik op basis van wat ik zie. En op de beelden die ik kreeg, is er een fout: de doelman raakt de bal niet met zijn hand", legde hij uit.

Euvrard blijft eerlijk: Standard liet het zelf liggen

Die uitleg zal de bittere nasmaak bij Standard niet snel doen verdwijnen, zeker omdat het al het tweede gelijkspel van het seizoen was. Toch koos coach Vincent Euvrard op de persconferentie voor een opvallend nuchtere analyse: hij gaf toe dat Standard vooral naar zichzelf moest kijken na een zwakke controle over de slotminuten en de manier waarop de wedstrijd uit de handen glipte.

In die zin werd het VAR-moment het symbool van een bredere conclusie: wie in de slotfase de deur op een kier laat, loopt het risico dat ze helemaal openvliegt. Standard betaalde die avond de prijs.