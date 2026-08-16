Al na speeldag 2 wijst Lommel-coach Johnson zijn spelers terecht: "Dit is een wake-up call"

Lee Johnson hield na de nederlaag tegen Charleroi weinig excuses achter de hand. De coach van Lommel zag dat zijn ploeg op verschillende vlakken tekortkwam en erkende dat de bezoekers vooral fysiek duidelijk sterker waren. Tegelijk keek hij ook kritisch naar zijn eigen keuzes.

Volgens Johnson voelde hij al tijdens de eerste helft dat Charleroi steeds meer grip kreeg op de wedstrijd. "Tijdens de rust was ik eigenlijk opgelucht dat het nog 0-0 stond, want we voelden hun momentum", gaf hij toe. Lommel bleef overeind, maar slaagde er zelf te weinig in om de momenten die het kreeg goed uit te spelen.

Johnson kijkt ook naar zichzelf

De coach wilde de verantwoordelijkheid niet alleen bij zijn spelers leggen. "Ik kijk altijd zelf eerst in de spiegel. Dan vraag ik me bijvoorbeeld af of ik de juiste elf heb gekozen", klonk het.

Zijn basiself werd wel beïnvloed door fysieke problemen. Sverre Nypan zou normaal gezien starten, maar de huurling van Manchester City ondervond nog hinder van de blessure die hij een week eerder opliep tegen STVV. Ook bij Henry Oware wist Lommel vooraf dat de kans bestond dat hij de wedstrijd niet zou uitspelen.

Toch vond Johnson dat zijn ploeg zelf meer had moeten brengen. "We waren niet op ons best vandaag, en dat heeft ook met de kwaliteiten van de tegenstander te maken."

Seuntjens stond te vaak alleen

Vooral aanvallend miste Lommel volgens de coach ondersteuning rond Ralf Seuntjens. De ervaren spits werkte hard, maar kreeg te weinig hulp vanuit de rest van de ploeg. "We konden Ralf Seuntjens niet genoeg ondersteunen."



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Johnson weigerde tegelijk om alles als een zwakke prestatie van Lommel weg te zetten. Charleroi verdiende volgens hem evenveel lof als zijn eigen ploeg kritiek. De bezoekers waren sterker in de duels en konden dat overwicht steeds beter laten gelden.

"Dit is een wake-up call voor de spelers", besloot Johnson. Na het 1-1-gelijkspel op Stayen volgt zo een eerste nederlaag voor Lommel, dat meteen ervaren heeft hoeveel fysieke intensiteit het hoogste niveau kan vragen.