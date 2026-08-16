Reactie Al na speeldag 2 wijst Lommel-coach Johnson zijn spelers terecht: "Dit is een wake-up call"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Lommel
| Reageer
Al na speeldag 2 wijst Lommel-coach Johnson zijn spelers terecht: "Dit is een wake-up call"
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Lee Johnson hield na de nederlaag tegen Charleroi weinig excuses achter de hand. De coach van Lommel zag dat zijn ploeg op verschillende vlakken tekortkwam en erkende dat de bezoekers vooral fysiek duidelijk sterker waren. Tegelijk keek hij ook kritisch naar zijn eigen keuzes.

Volgens Johnson voelde hij al tijdens de eerste helft dat Charleroi steeds meer grip kreeg op de wedstrijd. "Tijdens de rust was ik eigenlijk opgelucht dat het nog 0-0 stond, want we voelden hun momentum", gaf hij toe. Lommel bleef overeind, maar slaagde er zelf te weinig in om de momenten die het kreeg goed uit te spelen.

Johnson kijkt ook naar zichzelf

De coach wilde de verantwoordelijkheid niet alleen bij zijn spelers leggen. "Ik kijk altijd zelf eerst in de spiegel. Dan vraag ik me bijvoorbeeld af of ik de juiste elf heb gekozen", klonk het.

Zijn basiself werd wel beïnvloed door fysieke problemen. Sverre Nypan zou normaal gezien starten, maar de huurling van Manchester City ondervond nog hinder van de blessure die hij een week eerder opliep tegen STVV. Ook bij Henry Oware wist Lommel vooraf dat de kans bestond dat hij de wedstrijd niet zou uitspelen.

Toch vond Johnson dat zijn ploeg zelf meer had moeten brengen. "We waren niet op ons best vandaag, en dat heeft ook met de kwaliteiten van de tegenstander te maken."

Seuntjens stond te vaak alleen

Vooral aanvallend miste Lommel volgens de coach ondersteuning rond Ralf Seuntjens. De ervaren spits werkte hard, maar kreeg te weinig hulp vanuit de rest van de ploeg. "We konden Ralf Seuntjens niet genoeg ondersteunen."

Lees ook... Lommel-spelers sparen eigen ploeg niet: "Als jongens tegen mannen"

Johnson weigerde tegelijk om alles als een zwakke prestatie van Lommel weg te zetten. Charleroi verdiende volgens hem evenveel lof als zijn eigen ploeg kritiek. De bezoekers waren sterker in de duels en konden dat overwicht steeds beter laten gelden.

"Dit is een wake-up call voor de spelers", besloot Johnson. Na het 1-1-gelijkspel op Stayen volgt zo een eerste nederlaag voor Lommel, dat meteen ervaren heeft hoeveel fysieke intensiteit het hoogste niveau kan vragen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Lommel SK
Lee Johnson

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Rik De Mil trekt (nu al) aan alarmbel, Edward Still begrijpt er niets van ikke.. ikke.. over Supporters Gent met duidelijk spandoek, Deschacht merkt iets op: "Successupporters" Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België" Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen - Standard: 3-3 Dirk1897 Dirk1897 over KV Mechelen leeft heel hard mee met afgevoerde debutant: "Het is een nachtmerrie voor hem" theojana theojana over 'KV Mechelen ruikt miljoenen: basispion op weg naar toptransfer' Artevelde Artevelde over Na vliegende start van tweede helft: KAA Gent blijft ook bij La Louvière ongeslagen ikke.. ikke.. over Het sprookje van jonge Gent-speler gaat onverminderd verder ikke.. ikke.. over OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag Dirk1897 Dirk1897 over 🎥 Analisten hebben zéér scherpe mening over de fase in Union SG - Zulte Waregem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved