Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken

De uitblinker van Standard was lang op weg om de matchwinnaar te worden in Mechelen. Adnane Abid had met twee doelpunten een groot aandeel in de Luikse voorsprong, maar zag zijn ploeg in het slot nog twee punten te grabbel gooien.

De voormalige jeugdinternational maakte zijn emoties kenbaar. "Dit is ontzettend frustrerend. Dat mag je gewoon niet doen. We hadden 6 punten kunnen hebben en staan hier met een 2 op 6." Abid had het ook moeilijk met de strafschopfases die de inleiding waren voor de 2-3 en de 3-3. "Zulke penalty's mag je niet weggeven."

Standard moet ermee leren leven dat het lang zijn zaakjes op orde leek te hebben en toch niet wint. "We hadden zo'n 70 procent van de match onder controle, maar we hebben het niet afgemaakt. Buiten een bal op de lat en een bal op de paal hebben ze niet veel kansen gehad. Wat daarna nog gebeurt, mag nooit", laat Abid zich scherp uit.

Standard verspeelt vaak punten in het slot

De 22-jarige speler lanceert meteen een oproep tot zijn ploegmaats. "We moeten meer verantwoordelijkheid nemen als het warm wordt onder onze voeten. We verliezen vaak punten in de slotfase, ook vorig seizoen al. We belonen onszelf niet voor onze goede wedstrijden." Ook op de openingsspeeldag tegen Cercle liet Standard dit na, maar Abid ziet er dus zelfs nog een bredere trend in.

"Op die momenten moeten we doortastender en meedogenlozer zijn. Dan moet je geen mooi voetbal meer brengen. Dan moet je de bal bijhouden en compact staan bij balverlies. Ik dacht dat de match gespeeld was, maar we zijn er toch nog in geslaagd om de slotfase om zeep te helpen", komt de doelpuntenmaker nog eens fel uit de hoek.

Standard vrijdag al opnieuw aan de bak

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Standard krijgt vrijdag al de gelegenheid om dit recht te zetten. Abid waarschuwt er voor dat volgende tegenstander La Louvière een moeilijk te bespelen ploeg is, maar benadrukt evenzeer de nood aan een driepunter.