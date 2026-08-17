DONE DEAL: Westerlo zet ambities nogmaals kracht bij met stevige transfer

KVC Westerlo heeft een nieuwe transfer beet. Het haalt Felix Emmanuel Tsimba weg bij BSC Young Boys en kon hem een meerjarig contract aanbieden tot de zomer van 2030. Daarmee maken De Kemphanen hun ambities opnieuw waar.

"KVC Westerlo verwelkomt Felix Emmanuel Tsimba. De 20-jarige centrumspits komt over van de Zwitserse club BSC Young Boys en tekent een contract voor vier seizoenen", zijn ze bij KVC Westerlo heel tevreden in een boodschap op de eigen webstek.

Tsimba doorliep zijn opleiding bij Servette en Young Boys en maakte sinds vorig seizoen deel uit van de eerste ploeg van Young Boys. De Zwitserse aanvaller beschikt bovendien over internationale ervaring. Hij is een vaste waarde bij Zwitserland U20 en kwam vorig seizoen met Young Boys uit in de Europa League.

KVC Westerlo haalt versterking op in Zwitserland

"Met zijn lengte, kracht en snelheid beschikt Tsimba over een sterk fysiek profiel en brengt hij extra mogelijkheden in de aanval. Welkom bij de Kemphanen, Manu!", zijn ze in de wolken bij De Kemphanen. Rest de vraag wat we van de jongeling mogen gaan verwachten.

Welcome to the Westel family, Felix Emmanuel Tsimba! 💛💙

📲 More info on https://t.co/xZQJczZXQt pic.twitter.com/LULTvzFtit — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) August 17, 2026

De marktwaarde van de 20-jarige jongeling is ondertussen zo'n 600.000 euro volgens Transfermarkt. Aan KVC Westerlo om ervoor te zorgen dat die marktwaarde de komende maanden en jaren de hoogte kan inschieten. In Zwitserland geloven ze er alvast in dat hij kan doorbreken in onze competitie.





Breekt Felix Emmanuel Tsimba door bij KVC Westerlo?

De jongeling laat zien dat hij over heel wat kwaliteiten beschikt. Vorig seizoen scoorde hij vier goals in zo'n 1200 speelminuten over alle competities heen, maar volgens bronnen in Zwitserland zou hij - indien hij goed wordt aangespeeld - tot veel meer in staat moeten kunnen zijn.

In de Zwitserse Beker scoorde hij bijvoorbeeld drie keer op amper 147 speelminuten. Aan Westerlo om zijn kwaliteiten te gaan aanspreken en zo opnieuw voor meerwaarde te gaan zorgen. De Kemphanen hebben er al een heel drukke transferzomer opzitten met onder meer ook Cisse Sandra en lijken nog niet op de lauweren te gaan rusten.