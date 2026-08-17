Doelstellingen van KAA Gent blijven zeer duidelijk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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Doelstellingen van KAA Gent blijven zeer duidelijk
Foto: © photonews
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KAA Gent staat op 180 minuten van een Europese League Phase. Of 210 en eventueel strafschoppen als ze in de reguliere speeltijd niet voorbij de Schotten van HIbernian raken. De doelstellingen van de Buffalo's waren altijd al zeer duidelijk.

KAA Gent had tegen IFK Göteborg minder moeite om de volgende ronde te halen dan tegen Cherkasy, al betaalden ze in het slot wel nog even bibbergeld. De doelstellingen van de Buffalo's waren duidelijk, zijn duidelijk en blijven duidelijk.

"We gaan in de competitie voor Europees voetbal, maar willen er dus ook alles aan doen om die League Phase te halen en langer Europees te spelen", aldus Rik De Mil eerder al. En hij ziet zijn KAA Gent ook steeds beter presteren.

KAA Gent staat op één ronde van de League Phase van de Conference League

Ook de na de match tegen Göteborg liet hij er geen twijfel over bestaan: "We gaan verdiend door. Ons voetbal wordt ook beter en beter. Dat is logisch, aangezien er veel nieuwelingen zijn. Dan begin je aan een proces, maar je wil ook meteen resultaten neerzetten zoals doorgaan in Europa."

Tot op heden verloopt alles dus naar wens voor De Buffalo's, maar een wezenlijk deel van het seizoen staat of valt wel met het halen van de League Phase. En dus moet het ook tegen Hibernian gaan lukken voor De Buffalo's.

KAA Gent moet voorbij Hibernian kunnen raken

De Schotten raakten in de vorige ronde voor Shkendija uit Noord-Macedonië met een 2-1 zege in eigen huis en een 0-0 in Skopje. Tegen Malisheva in de ronde ervoor moesten ze in de terugwedstrijd een 2-0 goedmaken en dat deden ze door met 4-1 te winnen in eigen huis.

Net als in de Schotse competitie is het in dit seizoensbegin nog een beetje met vallen en opstaan voor Hibs. Zeker geen onhaalbare tegenstander dus voor KAA Gent, dat in de thuiswedstrijd donderdag meteen de puntjes op de i zal willen zetten.

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