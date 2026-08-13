Datum: 13/08/2026 20:30
Competitie: Conference League
Speeldag: Derde voorronde (Terug)
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg
Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg
Foto: © photonews

KAA Gent staat op 180 minuten van een ticket voor de League Phase in de Conference League. Tegen het Zweedse IFK Göteborg leek het op weg naar een eenvoudige zege, maar moest het in de slotfase toch nog bibbergeld betalen. 1-1 is voldoende, het Schotse Hibernian is de laatste tegenstander.

KAA Gent moest tegen IFK Göteborg een 0-1 overwinning uit de heenwedstrijd verdedigen. Vooraf had Rik De Mil niet aan grootspraak gedaan. Logisch ook, gezien de Zweden in de vorige ronde een achterstand uit de heenmatch nog hadden opgehaald tegen Levadia Tallinn.

Maar KAA Gent is natuurlijk wel van een ander kaliber. Tegen Cherkasy (twee keer) en KV Mechelen slikte het dit seizoen nog geen doelpunt, net als in Zweden. En dus kon Davy Roef op zoek naar zijn vijfde clean sheet op een rij - dat zou altijd genoeg zijn voor plaatsing.

KAA Gent mét fitte Burgess aan de aftrap tegen IFK Göteborg

Het was dé vraag van een miljoen vooraf: zou Christian Burgess fit raken voor de clash met IFK Göteborg. Het antwoord was ja. Rik De Mil koos voor zijn typische verdediging en ook Benes kreeg opnieuw een basisplaats, net als Delorge en De Vlieger. Max Dean zat dan weer terug op de bank na 'transferitis'.

Wie had verwacht dat de Zweden van Göteborg met verzengende druk zouden komen om snel de 0-1 goed te maken? Die kwam bedrogen uit. De bezoekers lieten betijen en lieten Gent eigenlijk komen. Tot veel grote kansen leidde dat niet in de eerste helft, maar bij een snedige voorzet van Araujo kon Volckaert wel knap tegen de touwen drukken.

Geen nieuwe clean sheet voor Davy Roef

Ook na de 1-0 was Gent de betere ploeg na de rust, al kwamen de Zweden hier en daar wel eens dreigen met wat voorzetten. Sonko had altijd de 2-0 moeten maken toen hij alleen naar doelman Andersson mocht en ook Vergara had kunnen scoren, maar het doelpunt viel plots aan de overkant.

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd werd het op een corner plots 1-1 via de ingevallen Alioum Saidou Moubarak. En zo werd het toch nog bibberen en beven in de zes minuten extra tijd onder meer. Het zou uiteindelijk wel bij een 1-1 gelijkspel blijven, waardoor de kwalificatie afgedwongen werd.

Shkendija uit Noord-Macedonië raakte in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen het Schotse HIbernian en zo mogen de Buffalo's volgende week aan de bak in eigen huis tegen de Schotten. Een week later is het dan alles of niets voor de League Phase van de Conference League.

Opstellingen

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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.1 -
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Araujo Tiago A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
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Van Der Heyden Siebe 90' 6.4 -
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Burgess Christian 90' 6.6 -
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Ngom Mouhamed 90' 6.6 -
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Delorge Mathias 76' 6.5 -
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De Vlieger Tibe   90' 6.25 -
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Volckaert Matties 90' 7.55 -
  • Goals: 1
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Goore Hyllarion 65' 6.5 -
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Vergara Josué 90' 6.3 -
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Bénes László 65' 6.6 -
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Bank
Paskotsi Maksim 0'  
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 25' 6.5 -
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Dean Max 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 14' 6.45 -
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El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 25' 6.05 -
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Aliou Diallo Mamadou 0'  
Seck El Hadji 0'  
Abdullahi Abubakar 0'  
Cisse Ibrahima 0'  
 

IFK Göteborg IFK Göteborg
Andersson Viktor 90' 6.1 -
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Tolf Noah 90' 6.3 -
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Erlingmark August   90' 5.85 -
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Hermannsson Hjörtur 90' 6.4 -
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Jallow Alexander   45' 5.95 -
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Larsson Sam 83' 5.85 -
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Mansson Oliver 60' 6.65 -
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Kruse David 90' 6.55 -
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Heintz Tobias 41' 6.5 -
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Clemensen Sebastian 90' 6.5 -
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Bergmark-Wiberg Adam 83' 6.6 -
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Bank
Rasheed Jonathan 0'  
Bager Jonas 0'  
Moubarak Saidou 7' 7.9  
  • Goals: 1
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Ottosson Filip A 7' 6.25  
  • Assists: 1
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Eriksson Felix 45' 6.3 -
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Thordarson Kolbeinn 30' 6.25 -
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Bishesari Elis 0'  
Coimbra Tiago 49' 6.8 -
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 Derde voorronde (Terug)
Apollon Limassol Apollon Limassol 2-4* Brann Brann
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 1-2* Panathinaikos Panathinaikos
GKS Katowice GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv
Rapid Wien Rapid Wien 2-0 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 5-1 Debrecen Debrecen
Tobol Kostanay Tobol Kostanay 1-2 Partizan Belgrado Partizan Belgrado
Flora Tallin Flora Tallin 0-4 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Tampere TKT Tampere TKT 1-1 Rijeka Rijeka
RFS RFS 1-2 Jablonec 97 Jablonec 97
Dunajska Streda Dunajska Streda 3-3 FC Twente FC Twente
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 5-0 Valur Reykjavík Valur Reykjavík
FC Midtjylland FC Midtjylland 3-2 Bohemian FC Bohemian FC
Hammarby Hammarby 0-1 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Tromsø IL Tromsø IL 2-1 CFR Cluj CFR Cluj
Vitebsk Vitebsk 2-1* Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 0-0 Braga Braga
NSI NSI 2-2 Lugano Lugano
FC Vaduz FC Vaduz 2-2 FC Inter Turku FC Inter Turku
Drita Drita 5-0 Tre Fiori Tre Fiori
Shkendija 79 Shkendija 79 0-0 Hibernian Hibernian
Sankt Gallen Sankt Gallen 5-1 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Sion Sion 2-1 FC Noah FC Noah
Györi ETO Györi ETO 1-1 Riga FC Riga FC
Motherwell Motherwell 2-0 HJK HJK
KAA Gent KAA Gent 1-1 IFK Göteborg IFK Göteborg
Austria Wien Austria Wien 1-2 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Shelbourne Shelbourne 2-2 Ajax Ajax
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 4-0 FK Auda FK Auda
Hajduk Split Hajduk Split 4-0 Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius
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