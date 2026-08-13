Nog één Schotse horde: KAA Gent moet bibbergeld betalen, maar gaat voorbij Göteborg

KAA Gent staat op 180 minuten van een ticket voor de League Phase in de Conference League. Tegen het Zweedse IFK Göteborg leek het op weg naar een eenvoudige zege, maar moest het in de slotfase toch nog bibbergeld betalen. 1-1 is voldoende, het Schotse Hibernian is de laatste tegenstander.

KAA Gent moest tegen IFK Göteborg een 0-1 overwinning uit de heenwedstrijd verdedigen. Vooraf had Rik De Mil niet aan grootspraak gedaan. Logisch ook, gezien de Zweden in de vorige ronde een achterstand uit de heenmatch nog hadden opgehaald tegen Levadia Tallinn.

Maar KAA Gent is natuurlijk wel van een ander kaliber. Tegen Cherkasy (twee keer) en KV Mechelen slikte het dit seizoen nog geen doelpunt, net als in Zweden. En dus kon Davy Roef op zoek naar zijn vijfde clean sheet op een rij - dat zou altijd genoeg zijn voor plaatsing.

KAA Gent mét fitte Burgess aan de aftrap tegen IFK Göteborg

Het was dé vraag van een miljoen vooraf: zou Christian Burgess fit raken voor de clash met IFK Göteborg. Het antwoord was ja. Rik De Mil koos voor zijn typische verdediging en ook Benes kreeg opnieuw een basisplaats, net als Delorge en De Vlieger. Max Dean zat dan weer terug op de bank na 'transferitis'.

Wie had verwacht dat de Zweden van Göteborg met verzengende druk zouden komen om snel de 0-1 goed te maken? Die kwam bedrogen uit. De bezoekers lieten betijen en lieten Gent eigenlijk komen. Tot veel grote kansen leidde dat niet in de eerste helft, maar bij een snedige voorzet van Araujo kon Volckaert wel knap tegen de touwen drukken.

Geen nieuwe clean sheet voor Davy Roef

Ook na de 1-0 was Gent de betere ploeg na de rust, al kwamen de Zweden hier en daar wel eens dreigen met wat voorzetten. Sonko had altijd de 2-0 moeten maken toen hij alleen naar doelman Andersson mocht en ook Vergara had kunnen scoren, maar het doelpunt viel plots aan de overkant.





Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd werd het op een corner plots 1-1 via de ingevallen Alioum Saidou Moubarak. En zo werd het toch nog bibberen en beven in de zes minuten extra tijd onder meer. Het zou uiteindelijk wel bij een 1-1 gelijkspel blijven, waardoor de kwalificatie afgedwongen werd.

Shkendija uit Noord-Macedonië raakte in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen het Schotse HIbernian en zo mogen de Buffalo's volgende week aan de bak in eigen huis tegen de Schotten. Een week later is het dan alles of niets voor de League Phase van de Conference League.