Westerlo-spelers reageren teleurgesteld na verlies tegen Genk: "Het is geen mentaal of fysiek probleem"

Westerlo kwam zaterdagavond 0-2 voor op het veld van Genk. Toch verloren de Kemphanen de wedstrijd uiteindelijk nog met 3-2.

Westerlo ging op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League in negentig minuten van de hemel naar de hel in de Cegeka Arena. Na 13 minuten spelen stond Westerlo op een dubbele voorsprong in Limburg.

Die voorsprong bleef niet lang staan, want nog voor rust kwam Genk al op gelijke hoogte. In minuut 79 maakte Genk er zelfs nog 3-2 van, waardoor de Limburgers de comeback helemaal compleet maakten.

Voorsprong uit handen gegeven

Westerlo blijft zo opnieuw achter met een zuur gevoel. Op de openingsspeeldag kwam Westerlo ook op voorsprong tegen Union. De mannen van Issame Charaï speelden toen een sterke eerste helft, maar verloren uiteindelijk toch met zware 1-5-cijfers.

Westerlo was tegen Genk dus in hetzelfde bedje ziek. "Het is heel zuur. We spelen een perfecte eerste helft, waarin we ook 0-2 voorkomen", klonk het bij Westerlo-doelman Andreas Jungdal na de wedstrijd tegen Genk.

"We zijn een nieuwe ploeg die moet groeien"

"Jammer genoeg geven we het toch nog weg, maar wanneer je tegen zo'n ploeg speelt in dit stadion, dan weet je dat het misschien kan gebeuren", vulde Jungdal aan. "Of het een fysiek of mentaal probleem is? Ik denk dat we het momentum gewoon kwijtraken na die 2 goals van hen. Het is geen mentaal of fysiek probleem, we zijn gewoon een nieuwe ploeg die moet groeien."



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Westerlo heeft er al een drukke transferperiode opzitten. Issame Charaï zag veel sterkhouders vertrekken en moest dus veel nieuwe pionnen gaan halen. Een vernieuwd Westerlo kent een wisselvallige start van het seizoen.

Sandra gelooft in Westerlo

Eén van die nieuwe namen, Cisse Sandra, heeft vertrouwen in zijn nieuwe club. "Ik denk dat we deze match niet mogen verliezen. We hebben getoond dat we echt wel kwaliteit hebben in de ploeg", klonk het bij de ex-Bruggeling na de wedstrijd.

"Helaas krijgen we in 5 minuten 2 goals tegen. De tweede helft gaat dan wel gelijk op, maar slikken we toch nog dat derde doelpunt. Maar we hebben echt wel onze kwaliteiten getoond en laten zien dat we het geen enkele ploeg makkelijk gaan maken", besloot Sandra.