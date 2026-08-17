"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

Speeldag 2 in de Jupiler Pro League zit er helemaal op. Club Brugge stoomt door met 6 op 6, terwijl Union SG twee dure punten liet liggen. Bij de teams met 6 op 6 zitten er misschien toch wel een paar verrassingen, merken de analisten op.

Nog vier ploegen hebben 6 op 6 in de competitie na twee speeldagen. Dat Club Brugge helemaal bovenaan staat? Dat is geen verrassing. KAA Gent, Charleroi en Royal Antwerp FC zijn in meer of mindere mate misschien wél verrassingen.

Over Antwerp werd ondertussen al een en ander gezegd en daarbij kwam ook een jong talent specifiek naar voren. Maar ook Charleroi en Gent doen het met 6 op 6 meteen (al dan niet onverhoopt) prima in de Jupiler Pro League.

Sporting Charleroi dé verrassing, KAA Gent op schema in zwaar programma

Zeker voor Charleroi is het een verrassing, want zij zagen deze zomer ook wel wat kwaliteit vertrekken met Titraoui en Camara en hadden vorig jaar ook al geen prachtig seizoen. Misschien was er wat meeval bij tegen OH Leuven en Lommel, maar toch: er staat iets in Het Zwarte Land.

En dan is er nog KAA Gent. "Ze zitten in die zware Europese periode, met ook al die verplaatsingen. Ze zitten op schema en ze kunnen zelf de kers op de taart zetten in die dubbele confrontatie met Hibernian", aldus Tom Boudeweel bij Sporza over de Buffalo's.

KAA Gent kan zichzelf belonen tegen Hibernian met Europese League Phase

Efficiëntie tonen, de drie punten pakken en zonder poeha inpakken en wegwezen? Dat is nieuw in vergelijking met vroeger. Maar Gent staat er toch wel, want in vergelijking met vorig seizoen is er toch meteen veel defensieve stabiliteit.





"Bij een huis is de fundering ook het belangrijkste", geeft Boudeweel toe. "Vorig jaar slikten ze 43 goals in de reguliere competitie en was Davy Roef nog de speler van het jaar. Dat lijkt dit jaar toch wat anders te gaan worden."