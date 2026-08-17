Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?
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In de Croky Cup zitten we alweer een ronde verder. En in de vierde ronde kwamen ook de ploegen uit de Eerste Amateurklasse erbij. En dus was het uitkijken naar wat bepaalde clubs zouden doen en wie er nog altijd mag dromen van een clash met een team uit de Jupiler Pro League.

City Pirates - Diksmuide Oostende 0-6

KV Diksmuide Oostende trok naar het Antwerpse voor een duel met de City Pirates. Dat leverde een zware overwinning op voor de kustploeg, want er werd met liefst 0-6 gewonnen. Kapitein Milan Beuckels was held van de avond met twee doelpunten.

Eerder hadden ook Musayev, Dumoulin en Bronchain gescoord, de ingevallen Robbe Santens kon de eindscore op 0-6 brengen. De Oostendenaars blijven zo in de running voor de Croky Cup en mogen het in de volgende ronde opnemen tegen een andere traditieclub: RWDM.

Torhout - Knokke 0-1

Topclub Knokke uit Eerste Amateurklasse had het veel moeilijker in een West-Vlaamse derby tegen Torhout. Ono Vanackere kon op het halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd maken, goed genoeg voor de volgende ronde. 

Ruud Vormer was een tevreden man na de 0-1 overwinning en maakt dus een goed debuut als T1 in het voetbal. Hij droomt nog een paar rondes verder te raken in de Croky Cup en zo een galaduel tegen wie weet Club Brugge te mogen spelen.

Racing Mechelen - Roeselare 0-2

Roeselare mocht naar Racing Mechelen voor nog zo'n duel tussen traditieclubs. Sam Josip Valcke en Jiri Struyf wisten bij de rust al voor 0-2 te zorgen en zo voor plaatsing van de West-Vlamingen tegen de ploeg uit Mechelen.

Ook Tongeren, Diegem Sport, Dessel Sport, Heist en Eendracht Aalst Lede wisten zich te plaatsen voor de vijfde ronde. Die laatsten klopten Hutoise met 2-1, met dank aan Nils De Wilde en de bij de rust ingevallen Robby Dieumerci Ndefe.

En aan de andere kant van de taalgrens?

FC Flénu werkte zijn derby niet af in het eigen Sabrina Stadium, maar week uit naar het nabije Stade Tondreau. Aan de affiches lag het niet: buur Union Sportive Saint-Ghislain Tertre Hautrage kwam op bezoek, twee ploegen die vorig seizoen allebei promoveerden. Flénu liet zich niet verrassen en won overtuigend met 4-1, met een dubbel van Alex Soares en goals van Tom Scohy en Samir Belasfar.

Een dag later kreeg dezelfde Tondreau opnieuw bekervoetbal, en RAEC Mons maakte er een demonstratie van tegen Schoonbeek-Bilzen (D3 amateurs, Vlaanderen). Het werd een forfaitscore: Loris Brogno, Tibère Bridoux, Mayron De Almeida en de teruggekeerde Leslie Bamona tekenden voor de goals, aangevuld met een owngoal.

Tennisuitslagen: RWDM en Rochefort halen hard uit

Bij RWDM was het uitkijken naar de eerste match sinds Thierry Dailly opnieuw aan het roer staat. In het Edmond Machtensstadion kregen de fans meteen een statement te zien: Aubel ging onderuit met duidelijke cijfers. Belkaouis trof drie keer raak, Tibe Vanhaeren maakte er twee en Tom Moore prikte ook zijn doelpunt mee. Voor de Brusselaars is het een opsteker na een zomer waarin er bij momenten meer vragen dan zekerheden waren.

Ook Union Rochefortoise, dat zich op de transfermarkt opvallend roerde, liet geen twijfel bestaan. In het Parc des Roches werd Pays Vert met 6-0 weggespeeld. Ex-Tubize-speler Axel Lauwrensens scoorde twee keer, terwijl Bokoto, Gosselain, Massart en Vanhecke de score verder aandikten.

Habay overleeft na penalty's, Tubize-Braine wint nipt in Limburg

Habay-La-Neuve, één van de opvallendste ploegen van vorig seizoen, kreeg het niet cadeau tegen La Calamine. Zonder spits Antoine Mazure (intussen bij SL16) misten de Ardennen wat scherpte voor doel. Na 0-0 in de reguliere speeltijd volgden strafschoppen, waarin Habay alsnog doorstootte: 4-2.

Tubize-Braine, dat in de zomer een stevige metamorfose onderging, hield het zakelijk op het veld van Eendracht Termien. De Brabanders wonnen 0-1 dankzij een goal van Younes Ziani. Het was een lastige partij, al zat er in het spel al wat lijn en idee, ondanks een smalle kern. Voor coach Xavier Robert is het alvast een positieve start richting het Leburton-verhaal.

Olympic Charleroi beheerst, ook winst voor Meux en Onhaye

Olympic Charleroi kende weinig problemen met Holger op Kalken (Oost-Vlaanderen) in La Neuville. Mouhli en Sylla zorgden voor 2-0 en zo begonnen de "Dogues" hun nieuwe hoofdstuk onder Kevin Caprasse met een logische kwalificatie. De club investeerde deze zomer stevig en lijkt vanaf de eerste bekeravond meteen op koers. Ook Meux won met 2-0 van Sparta Petegem. Promovendus Onhaye, dit seizoen nieuw in D1 ACFF, haalde het dan weer met 2-1 van Voorde-Appelterre.

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