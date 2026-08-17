RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

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RSC Anderlecht is zeker van een Europese League Phase. Door de overwinning tegen PAOK Saloniki is dat mathematisch zeker. En dat zou wel eens een stevige impact kunnen hebben op de transferwerven die er nog liggen op Neerpede.