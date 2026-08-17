Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

Een nieuw speeldag leverde spektakel, verrassingen en uitblinkers op. Wij zetten onze elf van het weekend op een rij, met een compacte driemansdefensie, een energiek vijfmansmiddenveld en twee aanvallers die het net vonden op de juiste momenten. Geniet mee.

Doelman

Meerdere keepers lieten zich zien, met onder meer Hervé Koffi die ondanks een fout zonder gevolgen stevig presteerde. Maar onze keuze valt op Johannes Schenk (Beveren). De Duitser, opgeleid bij Bayern München, werd verkozen tot Man van de Match tegen Anderlecht – en niet zonder reden. Zonder zijn reddingen had SK Beveren de drie punten nooit meegepakt tegen paars-wit.

Verdedigers

Geen uitgesproken kandidaten voor de backs? Dan schuiven we door naar een achterlijn met drie centrale verdedigers, twee ervan met een doelpunt als stempel.

Brandon Mechele bevestigde tegen OHL waarom hij élke jaargang weer onmisbaar oogt. Degelijk in de duels, secuur in de opbouw en met een treffer als extra zetje richting zege.

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Rein Van Helden is één van de pijlers waarop Antwerp dit seizoen herbouwt. In Kortrijk gaf hij zelden een krimp en legde hij met de 0-3 de eindcijfers vast. Christian Burgess toont dan weer bij KAA Gent dat hij zijn niveau moeiteloos meeneemt. Het blijft even wennen om hem niet meer in het shirt van Union te zien, maar aan zijn betrouwbaarheid verandert niets.

Middenveld

Op de flanken van ons vijfmansmiddenveld staat links dé Rouche van het weekend: Adnan Abid. Standard slikte diep in de blessuretijd nog 3-3, maar het sterke werk van de Verviersse winger – een knappe dubbele prik, na eerder al een assist – verdient lof.





Rechts treffen we nog een dubbele doelpuntenmaker: de Ecuadoraan Anthony Valencia, die Antwerp naar een ruime zege loodste in het Stade des Éperons d’Or. De Great Old start met 6 op 6, toch straf na een onrustige zomer.

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Centraal is Bryan Heynen opnieuw van de partij. De Genkse motor scoorde en trok zijn ploeg mee in een stevige remonte tegen Westerlo, na een 0-2-achterstand. Ryan Merlen noteerde intussen twee goals in een attractief duel tussen Cercle Brugge en STVV.

En dan was er nog een tijdloze vertoning: Christian Brüls (Beveren) gaf op bijna 38-jarige leeftijd een recital in zijn eigen, herkenbare stijl. Een nummer tien van de oude stempel die in 1A nog altijd het verschil kan maken – genieten zolang het kan.

Aanvallers

Voorin kiezen we voor een duo. Ilias Sebaoui prikte er twee binnen en behoedde STVV zo voor een nederlaag in een lastige competitiestart voor de sensatie van vorig seizoen.

In datzelfde treffen scoorde Steve Ngoura voor Cercle Brugge. De Fransman bevestigt dat hij dit seizoen een van de spitsen wordt om in de gaten te houden. Daarmee krijgt hij in ons elftal de voorkeur op andere doelpuntenmakers als Mustapha Isah (RAAL) en Nicolo Tresoldi.