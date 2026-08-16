STVV blijft met frustraties achter na gelijkspel tegen Cercle: "Ik ben boos, maar ook teleurgesteld"

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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STVV blijft met frustraties achter na gelijkspel tegen Cercle: "Ik ben boos, maar ook teleurgesteld"
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De revelatie van vorig seizoen kende geen al te beste start van het seizoen. STVV heeft na twee speeldagen evenveel punten.

STVV speelde op de openingsspeeldag 1-1 gelijk tegen promovendus Lommel. Ook in de tweede competitiewedstrijd kwam STVV niet verder dan een gelijkspel. De Limburgers speelden 3-3 op het veld van Cercle Brugge.

Tien minuten voor tijd stond STVV nog op een zuinige 1-3-voorsprong tegen Cercle Brugge. Toch lieten de Kanaries zich nog verrassen en Cercle Brugge terugkomen tot 3-3 in het absolute slot van de wedstrijd.

Teleurgestelde Sebaoui

"Heel frustrerend, we verdienden de drie punten. Het is in de laatste veertig seconden dat we niet gefocust zijn en we hier belangrijke punten laten liggen", klonk het bij STVV-speler Ilias Sebaoui na de wedstrijd.

"Je moet de hele match gefocust zijn. Als iedereen oplet, gebeuren zo'n dingen niet. Afgeweken bal, oké, maar dat mag gewoon niet gebeuren", vulde de 24-jarige Sebaoui aan. "Ik ben boos, maar ook teleurgesteld, we hebben twee punten laten liggen."

De Meyer benoemt het probleem

Ook STVV-coach Frédéric De Meyer kon zijn teleurstelling niet verbergen. "Inderdaad een heel bizarre wedstrijd. Aan de rust stelden we wat bij en nadien kwamen we beter in de match, liggen we minder onder en maken we 1-3", sprak De Meyer.

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"We hebben ook nog meerdere kansen op 1-4, maar dan komt er die aansluitingstreffer en dan in de laatste minuut... Een schot dat van nergens komt en 3-3. We verliezen de focus, het is met enorm geluk, maar we moeten er lessen uit trekken."

"We stonden voor, op dat moment lagen we niet onder en creëerde Cercle weinig grote kansen", aldus De Meyer. "Ze waren ook naar vier achteraan gegaan, wat ons moet liggen en we hadden er grip op. Ik zag de noodzaak niet om te wisselen, tot ze in die laatste tien minuten ballen naar voren lanceerden."

Focus op Europa

STVV kan maar best meteen herbronnen, want op 20 en 27 augustus staat het belangrijke tweeluik tegen Omonia op het programma. Op die manier kan STVV zich nog plaatsen voor de Europa League.

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