Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

RSC Anderlecht heeft zijn eerste nederlaag onder nieuwe coach Vitor Bruno geleden. Op bezoek bij promovendus Beveren gingen ze met 1-0 onderuit. De coach lag tijdens en na de wedstrijd meteen onder vuur over een aantal van zijn gemaakte keuzes.

Typisch aan het (Belgisch) voetbal: als je wint, heb je vrienden. En als je niet wint, dan krijg je kritiek. De voorbije weken lag iedereen bijna aan de voeten van Vitor Bruno, de nieuwe coach van RSC Anderlecht dit seizoen.

Over een man die er staat, een man die heldere keuzes maakt, een man met impact, die durft keuzes maken en niet kijkt naar status, een man die een team kan begeesteren, ... Enfin: er was héél veel lof voor de nieuwkomer bij paars-wit.

Eerste nederlaag Anderlecht: kritiek zwelt plots aan

Afgelopen weekend leed Bruno zijn eerste nederlaag als coach van de Brusselaars. En meteen keerden diverse analisten en supporters hun kar, omdat ze bepaalde beslissingen van de oefenmeester plots toch niet echt begrepen.

Om maar te zeggen: resultaten bepalen nu eenmaal vaak ook het gevoel. Dat Bruno roteerde - al wilde hij dat zelf niet zo noemen - ging er bij sommigen niet in. "Het was een keuze op basis van de tegenstander", citeerde Tom Boudeweel bij Sporza de woorden van Vitor Bruno.

Is er transfer hangende aangaande Cvetkovic?

"Dat vind ik wel een beetje raar voor een wedstrijd tegen SK Beveren, want dan ga je wekelijks moeten wisselen. Ik snap wel dat de coach iedereen wil mee aan boord houden in zijn verhaal. Ik had gesteund op de bestaande automatismen."





Zeker het feit dat Cvetkovic naar de bank werd verwezen, was vreemd. Dat vond ook Marc Degryse: "Hij moet altijd een basisspeler zijn. Zou er iets aan de hand zijn, een transfer hangende?" vroeg hij zich luidop af in Het Laatste Nieuws. "Ik heb vragen bij de keuzes van Bruno. Llansana en Saliba vind ik te veel van het goede, maar zeker Cvetkvoci begreep ik niet."