Antwerp bereikt akkoord om huurling definitief over te nemen

Antwerp heeft volgens Argentijnse bronnen een akkoord bereikt met Boca Junior om Mauricio Benitez definitief over te nemen van de Argentijnse club.

In de winter van 2025 huurde Antwerp de 22-jarige Argentijn Mauricio Benitez van Boca Juniors, waar hij maar weinig aan de bak kwam. Benitez speelde zo anderhalf jaar op huurbasis bij The Great Old.

Er zat een aankoopoptie van 4,5 miljoen euro bij de huurovereenkomst van Benitez. Dat bedrag was te hoog voor Antwerp, waardoor een overname niet aan de orde bleek. Na onderhandelingen met Boca Juniors kon Antwerp de 4,5 miljoen verlagen naar een acceptabel bedrag.

Volgens Argentijnse bronnen zou het gaan om een bedrag van zo'n 2,2 miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage. Een halvering van het initiële bedrag van 4,5 miljoen dus.

Het hielp ook enorm dat Benitez zelf graag in Antwerpen wilde blijven. De 22-jarige middenvelder is gelukkig in Antwerpen en geniet ook van het vertrouwen. Afgelopen seizoen speelde hij 27 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Zo was Benitez dus een belangrijke schakel voor Antwerp, dat onder de eigen verwachtingen presteerde. Antwerp haalde play-off 1 niet en kon ook geen Europees ticket versieren via play-off 2.





Nieuwe Antwerp-coach Marvin Commper lijkt dus ook fan te zijn van Benitez, aangezien ook hij de Argentijn graag ziet komen. Antwerp haalde zes op zes in de start van de competitie. Met Benitez hopen ze op de Bosuil dat dit seizoen beter zal lopen dan het vorige.