Lierse begint nieuw seizoen met negatieve noot tegen Virton: “Het was gewoon te weinig. Punt”

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Lierse begint nieuw seizoen met negatieve noot tegen Virton: “Het was gewoon te weinig. Punt”
Foto: © photonews
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Lierse heeft de start van de Challenger Pro League meteen helemaal gemist. Lierse verloor met 3-0 op het veld van promovendus Virton.

Lierse maakte op de openingsspeeldag de verre verplaatsing naar Virton. De afstand tussen beide stadions bedraagt maar liefst 230 km. Er zijn leukere verplaatsingen om het seizoen af te trappen.

Zwak Lierse in eerste helft

Zeker als je daar dan nog eens met 3-0 de boot ingaat. Op slag van rust zette Abdelsamad Hachem Virton via een stilstaande fase op voorsprong. Lierse had geen antwoord en had moeite om goed spel op de mat te brengen. Geel-zwart creëerde niets.

Hattrick voor Hachem

In minuut 86 verdubbelde Hachem de voorsprong voor Virton en in het absolute slot maakte de 24-jarige Fransman zijn hattrick compleet. Lierse keerde met schaamrood op de wangen terug naar de Kempen.

“Het was gewoon te weinig. Punt", klonk het bij Lierse-speler Kyan Himpe na de wedstrijd bij HLN. “Te slap in de duels, te weinig diepgang. Inefficiënt. Ik vond vooral dat we in de eerste helft de betere ploeg waren”, vulde hij aan.

"Deksel op de neus"

“Ik vond dat we op zich een goeie eerste helft gespeeld hebben, met wel wat gevaar, maar te weinig echte open kansen. Ik denk dat we Virton goed weghielden van ons doel en zelf wel dominant waren aan de bal", aldus Himpe. "Helaas krijgen we het deksel op de neus bij een stilstaande fase, een moment van onoplettendheid en een gebrek aan concentratie en agressiviteit."

De jonge Himpe sprak voorzichtig over de prestaties van zijn nieuwe club. De huurling van KV Kortrijk speelde zijn eerste wedstrijd voor Lierse. De 20-jarige aanvaller doet ervaring op bij Lierse.

Van den Abbeel behoudt het vertrouwen in zijn team

Ook Lierse-coach Arno Van den Abbeel sprak na de wedstrijd: “Na de pauze moesten we wel iets doen. Ik wou meer offensieve kwaliteiten in de ploeg brengen om meer gevaar en meer efficiëntie in de box te creëren."

"Die eerste opzet slaagde wel, vond ik, maar efficiëntie zat er niet echt in. Ik denk dat we goeie mogelijkheden hebben gehad. Scoren zat er niet in", vulde Van den Abbeel aan, die nog steeds vertrouwen heeft in zijn team en systeem.

“De penalty was dom en tekende ons doodvonnis. Ik kan de jongens geen inzet verwijten. Ik kan hen ook niet verwijten dat ze het plan niet uitvoerden, want dat werkte wel. Ik kan ons enkel verwijten dat we in de eindfase te slordig zijn geweest en dat we veel zuiverder moesten zijn voor doel”, besloot hij.

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