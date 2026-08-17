KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

KV Mechelen heeft al meteen een zware tegenvaller te verwerken met Leo Hjelde. De 22-jarige centrale verdediger liep bij zijn debuut tegen Standard een ernstige knieblessure op en moet onder het mes. Voor de Noor komt zijn avontuur Achter de Kazerne daardoor bijzonder abrupt tot stilstand.

KV Mechelen bevestigde via X dat verder onderzoek een ruptuur van de patellapees aan het licht heeft gebracht. Hjelde zal eerstdaags geopereerd worden. De verdediger moest zaterdag al na 34 minuten van het veld gedragen worden nadat hij slecht neerkwam na een kopduel met Marlon Fossey.

Debutant Leo Hjelde werd gisteren in de 34ste minuut van het veld gedragen met een serieuze knieblessure. Uit verder medisch onderzoek blijkt dat het gaat om een ruptuur van de Patellapees. Leo ondergaat eerstdaags een operatie.



Stay strong, Leo. We’re all with you. ❤️💛 pic.twitter.com/p61R8XwM8s — KV Mechelen (@kvmechelen) August 17, 2026

Debuut eindigt bijzonder zuur

Het moment was extra pijnlijk omdat Hjelde amper een week eerder bij Malinwa was aangekomen. KV Mechelen nam hem over van Sunderland en legde hem meteen voor lange tijd vast. Zijn contract loopt tot juni 2029, waardoor de club duidelijk rekende op de Noor als een belangrijke versterking voor de defensie.

Zijn eerste optreden in het Belgische voetbal draaide echter uit op een nachtmerrie. Bij het duel met Fossey kwam Hjelde verkeerd neer, terwijl de Standard-speler bovendien op hem terechtkwam. Al snel werd duidelijk dat verder spelen onmogelijk was en de verdediger moest met verzorgers van het terrein worden gedragen.

De medische diagnose bevestigt nu dat de schade aanzienlijk is. Een operatie is noodzakelijk, waardoor Hjelde zijn eerste maanden bij KV Mechelen vooral in het teken van revalidatie zal moeten zetten.





Ferme klap voor KV Mechelen

Voor Malinwa is de blessure ook sportief een stevige aderlating. De club haalde Hjelde deze zomer net binnen om extra opties centraal achterin te krijgen. Nu valt een pas aangetrokken verdediger al weg nog voor hij zich echt in de ploeg heeft kunnen werken.

Voor Hjelde zelf overheerst uiteraard een heel slecht gevoel. Zijn eerste Belgische wedstrijd duurde amper 34 minuten en wordt meteen gevolgd door een operatie en een lange weg terug. Zijn echte start bij KV Mechelen zal daardoor nog een tijd op zich laten wachten.