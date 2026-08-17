Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 3 reacties
Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot
Foto: © photonews
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Rudi Garcia heeft na zijn vertrek bij de Rode Duivels stevig uitgehaald naar de medische begeleiding rond de nationale ploeg. Volgens de Franse trainer werden tijdens het WK meerdere blessures en gezondheidsproblemen verkeerd aangepakt.

Voor Garcia was een grondige verandering van de medische staf zelfs een voorwaarde om bondscoach te blijven. In een uitgebreid interview met Le Soir maakt Garcia duidelijk dat zijn vertrek nauwelijks met financiële voorwaarden te maken had. "We hebben het zelfs niet gehad over geld of over hoe lang een nieuw contract zou lopen. Mijn eisen waren niet financieel. Ik wilde vooral dat de omstandigheden waarin we moesten werken verbeterden."

Doku belandde uiteindelijk op spoed

Garcia haalt verschillende concrete voorbeelden aan. Jérémy Doku moest tijdens het WK uiteindelijk naar de spoedafdeling, terwijl de bondscoach enkele dagen eerder al bijkomend onderzoek wilde. "Op mijn aandringen was er een scan geregeld, maar de dokter vond die niet nodig omdat Jérémy antibiotica had gekregen. Hij voelde zich even beter en wilde uiteindelijk zelf ook niet gaan. Zes dagen later lag hij wel een nacht op spoed."

Ook het dossier van Youri Tielemans zit Garcia nog hoog. De middenvelder kreeg na de wedstrijd tegen de Verenigde Staten last aan de adductoren en moest vervolgens afhaken tijdens de opwarming tegen Spanje. "Hij kampte met overbelasting, maar we zijn er niet in geslaagd om hem opnieuw wedstrijdfit te krijgen."

Charles De Ketelaere zorgde eveneens voor verbazing. "Voor Iran was zijn knie enorm opgezwollen en moest er die ochtend nog vocht worden weggehaald. Dan stel ik mij de vraag hoe je hem later die dag kunt laten spelen."

Ook Debast zorgt voor frustratie

Garcia verdedigt daarnaast zijn beslissing om Zeno Debast geblesseerd mee te nemen naar het WK. Hij had naar eigen zeggen duidelijke medische garanties gekregen. "Mij was verzekerd dat hij tegen de zestiende finales opnieuw klaar zou zijn. Tijdens zijn revalidatie liep hij dan door een slechte aanpak nog een andere blessure op."

Volgens Garcia kreeg hij achteraf onterecht kritiek op die selectie. "Ik nam hem mee omdat mij was gezegd dat hij begin juli volledig hersteld zou zijn. Uiteindelijk hebben we gezien hoe dat is afgelopen."

Net die opeenstapeling van problemen woog zwaar bij de gesprekken over zijn toekomst. Garcia wilde alleen doorgaan als er structureel iets veranderde aan de medische werking rond de Rode Duivels.

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