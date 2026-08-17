Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen
Foto: © photonews
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Club Brugge moet op zoek naar een andere flankaanvaller. De piste rond Romain Esse lijkt namelijk dood te lopen. De 21-jarige winger van Crystal Palace stond al een tijdje nadrukkelijk in beeld, maar een overgang naar Brugge lijkt er dan toch niet te komen.

Het verschil tussen wat Club wil betalen en wat Crystal Palace verlangt te ver uit elkaar. Blauw-zwart wil niet langer blijven onderhandelen zonder uitzicht op een doorbraak en lijkt daarom een streep door het dossier te trekken. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Transfer leek eerst haalbaar

Dat is opvallend, want aanvankelijk leek er wel degelijk perspectief op een akkoord. Esse werd gezien als een interessante versterking voor de flank en Club onderzocht de voorbije periode serieus de mogelijkheden om hem naar België te halen.

Crystal Palace bevindt zich echter in een sterke onderhandelingspositie. Esse ligt nog tot 2030 onder contract en de Engelse club hoeft dus op geen enkele manier mee te werken aan een vertrek. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt ongeveer tien miljoen euro, waardoor er sowieso een stevig prijskaartje aan de winger hangt.

Esse kwam inmiddels 17 keer in actie voor de eerste ploeg van Crystal Palace. Op 21-jarige leeftijd heeft hij dus al ervaring in het Engelse profvoetbal, maar een vaste basisplaats wist hij er voorlopig nog niet af te dwingen.

Club moet doorschakelen

Voor Club Brugge betekent het afhaken in dit dossier dat de zoektocht naar offensieve versterking verdergaat. De landskampioen wil nog een extra flankaanvaller toevoegen aan de kern, maar zal daarvoor nu opnieuw naar andere namen moeten kijken.

De Brugse transferzomer is tot dusver bijzonder actief geweest, zowel aan inkomende als uitgaande zijde. Toch wil Club niet tegen elke prijs blijven doorduwen wanneer een dossier financieel niet meer verantwoord aanvoelt.

Bij Esse lijkt die grens nu bereikt. Wat eerst nog een haalbare transfer leek, dreigt zo volledig van tafel te verdwijnen. Tenzij Crystal Palace zijn standpunt alsnog verandert, ziet het ernaar uit dat de jonge Engelsman deze zomer niet naar de Jupiler Pro League komt.

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