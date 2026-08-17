Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

Zulte Waregem hield slechts één punt over aan het bezoek aan Union, maar had volgens Jonathan Lardot alle reden om met een wrang gevoel terug te keren. De scheidsrechtersbaas vindt dat een afgekeurde treffer gewoon geldig was en wijst vooral naar het te vroege fluitsignaal.

Union SG en Zulte Waregem hielden elkaar zaterdag op 0-0, maar achteraf ging het vooral over één afgekeurd doelpunt van Essevee. Uit een hoekschop leek Zulte Waregem op voorsprong te komen, alleen had scheidsrechter Lothar D’Hondt al gefloten voor een vermeende aanvallende fout. Volgens Jonathan Lardot was die beslissing fout.

Bij DAZN analyseerde de scheidsrechtersbaas de fase en hij was bijzonder duidelijk. Ementa bevond zich wel in de buurt van de doelman, maar deed volgens Lardot niets wat een overtreding rechtvaardigde. De aanvaller bleef staan, maakte geen beweging richting de keeper en hinderde hem ook niet actief.

“Wat doet Ementa fout? Niets”

“Voor mij was dat doelpunt geldig”, stelt Lardot. Hij wijst erop dat een aanvaller perfect in de zone van de doelman mag staan zolang hij hem niet onreglementair hindert. In deze fase zag hij net het omgekeerde gebeuren.

“Het is eerder de doelman die tegen hem botst. Wat doet Ementa eigenlijk fout? Niets”, klinkt het. Daardoor begrijpt Lardot ook de frustratie bij Zulte Waregem, dat uiteindelijk twee punten liet liggen in het Dudenpark.

Normaal had de VAR de scheidsrechter naar het scherm kunnen sturen. Alleen was dat hier niet meer mogelijk. D’Hondt floot namelijk al voordat de bal in doel belandde. Vanaf dat moment was het spel officieel stilgelegd en kon de videoref het doelpunt niet meer herstellen.





Lardot hamert op wachten met fluiten

Precies daar lag volgens Lardot de grootste fout van de arbitrage. Scheidsrechters krijgen de duidelijke instructie om bij potentieel beslissende fases voldoende lang te wachten voordat ze affluiten.

“Gebruik een gepaste delay”, legt hij uit. Dat principe wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij buitenspel, waarbij assistenten hun vlag laten hangen zolang een aanval nog loopt.

Volgens Lardot had D’Hondt hier één of twee seconden langer moeten wachten. Dan had de fase volledig uitgespeeld kunnen worden en had de VAR achteraf nog kunnen ingrijpen. Nu werd die mogelijkheid door het vroege fluitsignaal volledig weggenomen.

Voor Zulte Waregem maakt dat de situatie extra zuur. Het doelpunt had volgens de scheidsrechtersbaas gewoon moeten tellen, maar door de timing van het fluitsignaal kon zelfs de VAR niets meer rechtzetten.