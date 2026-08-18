OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt 18-jarige winger met opvallend profiel naar België

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt 18-jarige winger met opvallend profiel naar België
Foto: © photonews
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Zulte Waregem blijft verder bouwen aan de toekomst en haalt met Maliq Musa een nieuwe jonge speler naar de Elindus Arena. De 18-jarige Nigeriaan komt op huurbasis over van Ikorodu City FC en sluit voorlopig aan bij Jong Essevee, waar hij rustig moet worden klaargestoomd.

De flankaanvaller zette in Nigeria al opvallend vroeg zijn eerste stappen op het hoogste niveau. Musa debuteerde bij Ikorodu City op amper 16-jarige leeftijd en kwam daar volgens Transfermarkt tot vijftien officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist.

Eerst ontwikkelen bij Jong Essevee

Zulte Waregem bevestigt op de clubwebsite dat Musa voor één seizoen wordt gehuurd en dat er ook een aankoopoptie in de overeenkomst werd opgenomen. De club ziet dus duidelijk potentieel in de jonge winger, maar wil hem aanvankelijk niet meteen voor de leeuwen gooien.

“Maliq was direct overtuigd van ons project hier bij Essevee”, vertelt Davy De fauw. De sportief verantwoordelijke benadrukt tegelijk dat de Nigeriaan nog tijd nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. “Hij heeft enorm veel kwaliteiten, maar hij is nog erg jong.”

Musa werd geboren in Oyo en kreeg zijn voetbalopleiding bij Ikorodu City. Zijn profiel past bij de manier waarop Zulte Waregem ook naast onmiddellijke versterkingen blijft zoeken naar jonge spelers met groeimarge. Zijn huidige marktwaarde zou 75.000 euro bedragen.

Essevee sterk aan seizoen begonnen

Bij Jong Essevee krijgt Musa de kans om te wennen aan het Belgische voetbal en zich stap voor stap dichter bij het eerste elftal te spelen. De club gelooft dat de omgeving in Waregem hem daarbij kan helpen.

Sportief is Essevee ondertussen goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Na een overwinning tegen Racing Genk volgde een gelijkspel op bezoek bij Union SG. Komend weekend wacht opnieuw een interessante test, wanneer SK Beveren naar Waregem afzakt.

Voor Musa begint het avontuur voorlopig op een ander niveau. De komende maanden moeten uitwijzen hoe snel de 18-jarige flankaanvaller zich kan aanpassen en of Zulte Waregem uiteindelijk gebruik wil maken van de aankoopoptie.

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