Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

Michael Beale kan een stevige rekening gepresenteerd krijgen na Union-Zulte Waregem. De coach van Essevee kreeg rood na een incident met scheidsrechter Lothar D’Hondt en riskeert nu een schorsing en boete. Extra wrang: achteraf kreeg Zulte ook gelijk over een afgekeurd doelpunt.

Zulte Waregem-coach Michael Beale dreigt een stevige sanctie over te houden aan het duel met Union SG. De Engelsman werd tijdens de wedstrijd rechtstreeks uitgesloten na een felle reactie richting scheidsrechter Lothar D’Hondt. Het Bondsparket vraagt nu drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief, plus een boete van 2.500 euro.

Uit het scheidsrechtersverslag blijkt dat Beale eerst reageerde met een wegwerpgebaar en protesterende woorden na een overtreding in de buurt van de Zulte-bank. D’Hondt besloot daarop naar de coach te stappen om hem geel te tonen, maar toen liep de situatie verder uit de hand.

Scheidsrechter noteert zware belediging

Volgens het verslag wees Beale vervolgens met zijn vinger naar de scheidsrechter en gebruikte hij twee keer een zware belediging. D’Hondt besloot daarop geen gele, maar meteen een rechtstreekse rode kaart te tonen en stuurde de coach naar de tribune.

Het Bondsparket vindt dat gedrag absoluut niet kunnen. In zijn vordering wordt gesproken over “weinig respectvol, onprofessioneel” en gedrag dat niet past bij de waarden van fair play. De voorgestelde sanctie bedraagt drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief en één met uitstel.

Daar komt een effectieve geldboete van 2.500 euro bovenop. Voor Beale dreigt het incident zo een vervelend staartje te krijgen na een wedstrijd waarin er sowieso al heel wat frustratie was bij Essevee.





Ook arbitrale beslissing zat Zulte Waregem dwars

Zulte Waregem had namelijk ook sportieve redenen om ontevreden te zijn over de arbitrage. De ploeg leek uit een hoekschop te scoren, maar D’Hondt had al gefloten voor een vermeende aanvallende fout van Ementa op de doelman. Daardoor kon de VAR achteraf niet meer ingrijpen.

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot gaf Zulte Waregem nadien gelijk. Volgens hem deed Ementa niets fout en had het doelpunt gewoon moeten tellen. Vooral het vroege fluitsignaal van D’Hondt vond hij problematisch, omdat de VAR daardoor buitenspel werd gezet.

De partij eindigde uiteindelijk op 0-0. Voor Zulte Waregem leverde de avond dus niet alleen een gemiste kans op drie punten op, maar mogelijk ook een stevige schorsing voor zijn hoofdcoach.