Ongelooflijke blunder met grote gevolgen: Belgische profclub vergeet ploeg in te schrijven

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ongelooflijke blunder met grote gevolgen: Belgische profclub vergeet ploeg in te schrijven
Foto: © photonews
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FCV Dender zit met een opvallend probleem bij zijn reserven. De club dreigt komend seizoen zonder officiële competitie te vallen omdat de inschrijving niet tijdig in orde werd gebracht. Dat zorgt voor onrust bij spelers en entourage, terwijl ook een leegloop bij de jongeren niet uitgesloten is.

De deadline werd eind mei niet gehaald en volgde de aanvraag pas op 2 juli. Daardoor is het onzeker of Dender zijn reserveteam nog ergens in een reguliere reeks kan onderbrengen. Coach Marc Carlier bevestigt dat die situatie momenteel boven de ploeg hangt.

Deadline niet gehaald

“Ik begrijp de onrust bij de entourage van de spelers”, zegt Carlier bij Het Nieuwsblad. Zelf weet hij niet waar het precies fout is gelopen, maar hij bevestigt wel dat de inschrijving te laat gebeurde. “Het risico bestaat dus dat we met onze reserven geen competitievoetbal gaan kunnen spelen.”

Dender zoekt ondertussen samen met de Pro League en Voetbal Vlaanderen naar een oplossing. Als een officiële reeks niet meer mogelijk blijkt, wordt gekeken naar een alternatief waarbij de reserven wekelijks oefenwedstrijden spelen.

Een mogelijkheid is om telkens aan te sluiten bij een eliteploeg die dat weekend vrij is. De reeks waarin onder meer Beveren uitkomt, telt elf teams, waardoor er wekelijks één ploeg zonder wedstrijd zit. Dender zou die vrije ploeg dan kunnen treffen.

Communicatie zorgt voor extra problemen

Voor Carlier is zo'n noodscenario verre van ideaal. Niet alleen vraagt het iedere week opnieuw veel organisatie, ook intern loopt de communicatie volgens hem moeilijk. De club beschikt momenteel niet over een duidelijk organigram, waardoor het niet altijd helder is bij wie bepaalde problemen moeten worden aangekaart.

Carlier wil CEO Mathieu Lootens daarbij niet persoonlijk verantwoordelijk stellen, maar stelt wel vast dat de communicatie spaak loopt. Dat heeft ook gevolgen voor de samenstelling van zijn kern.

De trainer zou nog enkele spelers willen aantrekken, maar kan hen momenteel weinig zekerheid bieden. Zolang niet duidelijk is of de reserven überhaupt competitievoetbal kunnen spelen, blijft Dender met een bijzonder vervelend probleem zitten. De komende gesprekken moeten uitwijzen of er alsnog een plaats in een reeks kan worden gevonden.

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