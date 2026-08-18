Hein Vanhaezebrouck ziet iets wat niet klopt: "Anderlecht zit met een probleem"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 3 reacties
Hein Vanhaezebrouck ziet iets wat niet klopt: "Anderlecht zit met een probleem"
Foto: © photonews
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De nederlaag op Beveren legt volgens Hein Vanhaezebrouck vooral een structureel probleem bloot bij Anderlecht. Niet het spel baart hem zorgen, wel de manier waarop verschillende offensieve profielen worden gebruikt en hoe moeilijk sommige puzzelstukken momenteel in elkaar passen.

Anderlecht bleef afgelopen weekend met lege handen achter op bezoek bij SK Beveren, ondanks een wedstrijd waarin paars-wit voldoende kansen bij elkaar voetbalde. Hein Vanhaezebrouck ziet achter die nederlaag echter een groter probleem schuilgaan. Volgens hem wringt er iets in de samenstelling en het gebruik van verschillende offensieve profielen.

Bij Het Nieuwsblad wijst Vanhaezebrouck eerst naar Adriano Bertaccini. De spits mocht pas vier minuten voor tijd invallen en krijgt volgens hem duidelijk minder vertrouwen dan andere aanvallers. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn omdat Danylo Sikan zijn werk behoorlijk doet, maar Vanhaezebrouck vindt dat Anderlecht daardoor iets mist in het strafschopgebied.

Te weinig présence in de zestien

“Sikan is een spits die geen spits is”, stelt hij. De Oekraïner zoekt graag ruimtes buiten de zestien en kan van daaruit gevaarlijk uithalen, maar Anderlecht mist volgens Vanhaezebrouck gestalte en présence centraal voor doel.

Hij verwijst daarbij naar de partij tegen La Louvière, toen verdedigers Biancone en Pétrot in de slotfase mee naar voren werden gestuurd. Uitgerekend zij stonden aan de basis van de winnende treffer van Bertaccini. Voor Vanhaezebrouck is dat een aanwijzing dat bepaalde transferkeuzes niet volledig op elkaar aansluiten.

Ook op de flanken ziet hij een probleem. Lukas Ambros vindt hij individueel een uitstekende aanwinst, maar de middenvelder wordt door de systeemwissel van Vitor Bruno geregeld vanaf rechts gebruikt.

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Antman op verkeerde flank?

Dat heeft gevolgen voor de rol van Oliver Antman. De Fin kwam tegen Beveren vanaf links, terwijl Vanhaezebrouck hem veel sterker vindt op rechts. "Dan haal je Antman en zet je die op de linkerkant. Dat gaat niet werken. Anderlecht zit met een probleem." Hij verwijst naar diens periode bij Go Ahead Eagles, waar Antman vanaf die kant duidelijk betere cijfers haalde. 

“Een dribbelaar is het niet, het is puur op snelheid dat hij zijn mannetje voorbijgaat”, legt Vanhaezebrouck uit. Vanaf links moet Antman volgens hem vaker terugdraaien en verdwijnt een deel van zijn directe dreiging.

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