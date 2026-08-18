Nieuwe challenge-regels in CPL zorgen voor verwarring: Lardot schept duidelijkheid

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe challenge-regels in CPL zorgen voor verwarring: Lardot schept duidelijkheid
Foto: © photonews
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Football Video Support heeft zijn vuurdoop in de Challenger Pro League achter de rug. Het systeem leverde tijdens het openingsweekend meteen enkele opvallende momenten op, maar vooral ook een eerste reeks lessen voor scheidsrechters en trainers.

De basis zit volgens Jonathan Lardot goed, al moet de toepassing nog scherper. Bij DAZN blikt de scheidsrechtersbaas tevreden terug op de eerste speeldag met FVS. Hij benadrukt wel dat het systeem nog niet op automatische piloot draait. Zowel de arbitrage als de clubs moeten wennen aan de nieuwe mogelijkheden en vooral aan de grenzen ervan.

Reviews moeten sneller

Een eerste werkpunt ligt bij de duur van sommige controles. Wanneer een trainer een challenge aanvraagt, moet de scheidsrechter zelf naar de beelden kijken en daarna een definitieve beslissing nemen. Dat mag volgens Lardot niet onnodig veel tijd kosten.

“We moeten er geen gewoonte van maken dat een controle te lang duurt”, klinkt het. De beelden moeten uiteraard grondig genoeg bekeken worden, maar tegelijk wil Lardot vermijden dat het ritme van de wedstrijd telkens minutenlang wordt onderbroken.

Hij spreekt ondanks die kleine werkpunten van een goede start. De bedoeling is dat scheidsrechters efficiënter worden naarmate ze vaker met het systeem werken. Ook de ploegen zelf moeten nog beter leren wanneer een challenge wel of niet nodig is.

Hasselt zorgt voor duidelijk voorbeeld

Dat bleek meteen bij Sporting Hasselt. Coach Jo Christiaens wilde een afgekeurd doelpunt wegens buitenspel laten herbekijken via een challenge. Volgens Lardot was dat niet nodig, omdat elk doelpunt sowieso automatisch wordt gecontroleerd.

“In zo’n situatie gaan we de challenge niet aanvaarden”, legt hij uit. Een trainer hoeft zijn beperkte aantal mogelijkheden dus niet te gebruiken voor iets wat standaard al wordt nagekeken.

Coaches krijgen per wedstrijd twee challenges. Ze kunnen die inzetten bij doelpunten, penaltyfases, rechtstreekse rode kaarten of wanneer een kaart aan de verkeerde speler wordt gegeven. Verandert de scheidsrechter zijn beslissing, dan krijgt de coach de challenge terug.

Voor Lardot hoort de verwarring van het eerste weekend bij de opstart. Hoe vaker FVS wordt gebruikt, hoe duidelijker het volgens hem voor iedereen zal worden wanneer ingrijpen zin heeft en wanneer niet.

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