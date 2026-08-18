Kapitein Lucas Schoofs waarschuwt voor nieuwe realiteit bij Lommel

Lucas Schoofs beseft dat Lommel zich na de promotie naar de Jupiler Pro League op een andere manier zal moeten tonen dan vorig seizoen. De kapitein zag zijn ploeg tegen Charleroi moeite hebben met het hogere tempo en verwacht dat volledige dominantie voorlopig eerder uitzondering dan regel wordt.

Lommel verloor afgelopen weekend met 0-1 van Charleroi en kon vooral aanvallend te weinig tegenover de Henegouwers zetten. Voor Schoofs was dat opnieuw een duidelijke kennismaking met de eisen van het hoogste niveau. Waar Lommel vorig seizoen vaker zelf het spel naar zich toe kon trekken, wordt dat in 1A een stuk moeilijker.

Alles gaat net iets sneller

“Het is natuurlijk ander voetbal en dat wisten we vooraf”, vertelt Schoofs. De middenvelder verwacht dan ook niet dat Lommel dit seizoen veel wedstrijden van begin tot einde zal controleren. “Ik denk niet dat we dit seizoen veel wedstrijden volledig gaan domineren. Misschien in de tweede seizoenshelft, als we er wat meer in zitten.”

Volgens de kapitein zit het verschil niet alleen in de kwaliteit van de tegenstander. Ook de snelheid waarmee situaties veranderen, vraagt een aanpassing van de spelers. “Sommige jongens hadden vandaag moeite met het tempo en met die switch in het hoofd. Alles gaat net iets sneller en je moet sneller beslissingen nemen.”

Dat merkte Lommel tegen Charleroi vooral wanneer het de bal veroverde. De Limburgers moesten vaak vanuit een lagere positie omschakelen en slaagden er onvoldoende in om die momenten uit te spelen.

Aanpassen aan nieuwe realiteit

Schoofs wil daar geen groot drama van maken, maar vindt wel dat zijn ploeg snel lessen moet trekken. Op de openingsspeeldag tegen STVV lukte dat volgens hem al beter. Lommel hield toen op Stayen een punt over aan een 1-1-gelijkspel. “Vorige week deden we dat beter. Tegen Charleroi moesten we erkennen dat het gewoon te weinig was.”



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Voor Lommel wordt het dus zoeken naar een nieuwe balans. De ploeg hoeft haar voetballende principes niet overboord te gooien, maar zal moeten leren wanneer ze zelf kan domineren en wanneer een meer afwachtende aanpak nodig is. Schoofs verwacht dat die omschakeling tijd vraagt, maar maakte na Charleroi vooral duidelijk dat het tempo waarin Lommel leert, omhoog moet.