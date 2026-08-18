Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KRC Genk blijft deze zomer niet alleen geld verdienen aan eigen uitgaande transfers. Ook spelers die al jaren niet meer in Limburg actief zijn, blijven de club miljoenen opleveren. De officiële overstap van Jhon Lucumí van Bologna naar Juventus zorgt opnieuw voor een stevige bonus in de Genkse kas.

Volgens Transfermarkt verkocht Genk de Colombiaanse verdediger in 2022 voor een initiële acht miljoen euro aan Bologna. De Limburgers lieten daarbij een doorverkooppercentage van twintig procent op de meerwaarde opnemen. Die clausule wordt nu geactiveerd door zijn transfer naar Juventus en levert Genk nog eens 2,4 miljoen euro op.

Lucumí levert uiteindelijk 10,4 miljoen op

Daardoor stijgt het totale bedrag dat Genk aan Lucumí verdiende naar 10,4 miljoen euro. De verdediger was voor zijn vertrek een vaste waarde in Limburg en kwam in totaal 137 keer in actie voor de eerste ploeg.

Ook in Italië bouwde hij verder aan zijn reputatie. Bij Bologna verzamelde Lucumí 152 wedstrijden, waarna Juventus deze zomer besloot toe te slaan. Genk profiteert dus vier jaar na zijn vertrek nog altijd mee van zijn ontwikkeling.

Het is bovendien niet de eerste keer deze mercato dat een oude Genk-link geld oplevert. Ook bij de transfer van Ismael Saibari van PSV naar Bayern München passeerde Genk langs de kassa.

Ook Saibari en Godts brengen miljoenen binnen

Saibari werd destijds voor amper 200.000 euro verkocht aan PSV, maar Genk behield tien procent op een latere doorverkoop. Zijn transfer naar Bayern leverde daardoor ongeveer vijf miljoen euro op.

Ook Mika Godts zorgde deze zomer voor een gelijkaardige meevaller. Bij zijn overstap van Ajax naar PSV streek Genk eveneens ongeveer vijf miljoen euro op. Opvallend: zowel Saibari als Godts werden opgeleid in Genk, maar speelden nooit een officiële minuut voor de A-ploeg. Samen brengen Lucumí, Saibari en Godts Genk deze zomer zo ruim twaalf miljoen euro aan extra inkomsten op zonder dat een van hen nog onder contract stond in Limburg.

Sportief kende Genk intussen een wisselende start. Na de nederlaag bij Zulte Waregem volgde afgelopen weekend wel een 3-2-zege tegen Westerlo, na een comeback vanuit een 0-2-achterstand.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Bologna
Jhon Lucumí

Meer nieuws

Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

12:00
JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

13:00
Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

14:08
'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

13:30
10
Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

12:30
3
17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

11:30
Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

10:30
4
Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

09:30
5
Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

09:00
24
Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

10:00
1
Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

08:30
19
KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

08:00
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

07:00
Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

07:20
1
Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

06:30
OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

23:00
Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender

Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender

22:20
2
Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

21:50
6
Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

21:20
Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

20:50
8
KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

20:00
8
Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

20:12
13
Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

19:00
8
Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

18:30
Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

19:20
Union met de handen in het haar? Opnieuw twee spelers het hof gemaakt

Union met de handen in het haar? Opnieuw twee spelers het hof gemaakt

18:00
6
Live. Transfernieuws 17/8: nieuwe spelers voor STVV én Cercle Brugge

Live. Transfernieuws 17/8: nieuwe spelers voor STVV én Cercle Brugge

17:45
Live. Transfernieuws 18/8

Live. Transfernieuws 18/8

00:00
RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

17:30
7
"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

16:30
2
'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

16:00
Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

17:00
2
Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken Reactie

Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken

15:15
11
Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

15:30
10
Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

15:00
DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

17/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter Andreas2962 Andreas2962 over Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender Soloria Soloria over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' kukeluku kukeluku over Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen? Andreas2962 Andreas2962 over Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot Boktor Boktor over Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht Jasperd Jasperd over Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno" JaKu JaKu over Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved