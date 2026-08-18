Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

KRC Genk blijft deze zomer niet alleen geld verdienen aan eigen uitgaande transfers. Ook spelers die al jaren niet meer in Limburg actief zijn, blijven de club miljoenen opleveren. De officiële overstap van Jhon Lucumí van Bologna naar Juventus zorgt opnieuw voor een stevige bonus in de Genkse kas.

Volgens Transfermarkt verkocht Genk de Colombiaanse verdediger in 2022 voor een initiële acht miljoen euro aan Bologna. De Limburgers lieten daarbij een doorverkooppercentage van twintig procent op de meerwaarde opnemen. Die clausule wordt nu geactiveerd door zijn transfer naar Juventus en levert Genk nog eens 2,4 miljoen euro op.

Lucumí levert uiteindelijk 10,4 miljoen op

Daardoor stijgt het totale bedrag dat Genk aan Lucumí verdiende naar 10,4 miljoen euro. De verdediger was voor zijn vertrek een vaste waarde in Limburg en kwam in totaal 137 keer in actie voor de eerste ploeg.

Ook in Italië bouwde hij verder aan zijn reputatie. Bij Bologna verzamelde Lucumí 152 wedstrijden, waarna Juventus deze zomer besloot toe te slaan. Genk profiteert dus vier jaar na zijn vertrek nog altijd mee van zijn ontwikkeling.

Het is bovendien niet de eerste keer deze mercato dat een oude Genk-link geld oplevert. Ook bij de transfer van Ismael Saibari van PSV naar Bayern München passeerde Genk langs de kassa.

Ook Saibari en Godts brengen miljoenen binnen

Saibari werd destijds voor amper 200.000 euro verkocht aan PSV, maar Genk behield tien procent op een latere doorverkoop. Zijn transfer naar Bayern leverde daardoor ongeveer vijf miljoen euro op.





Ook Mika Godts zorgde deze zomer voor een gelijkaardige meevaller. Bij zijn overstap van Ajax naar PSV streek Genk eveneens ongeveer vijf miljoen euro op. Opvallend: zowel Saibari als Godts werden opgeleid in Genk, maar speelden nooit een officiële minuut voor de A-ploeg. Samen brengen Lucumí, Saibari en Godts Genk deze zomer zo ruim twaalf miljoen euro aan extra inkomsten op zonder dat een van hen nog onder contract stond in Limburg.

Sportief kende Genk intussen een wisselende start. Na de nederlaag bij Zulte Waregem volgde afgelopen weekend wel een 3-2-zege tegen Westerlo, na een comeback vanuit een 0-2-achterstand.