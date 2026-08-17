OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

Cercle Brugge heeft zijn technische staf uitgebreid met Danijel Milićević. De 40-jarige Bosnisch-Zwitserse coach sluit aan als assistent en moet vooral zorgen voor extra individuele begeleiding binnen de spelersgroep. Tegelijk haalt de club iemand binnen die het Belgische voetbal door en door kent.

Via X maakte de Vereniging de komst van Milićević officieel bekend. De voormalige middenvelder krijgt in Brugge een rol waarin hij spelers individueel moet helpen ontwikkelen, terwijl zijn ervaring in de Belgische competitie eveneens als een belangrijke troef wordt gezien.

Cercle verwelkomt Danijel Milićević (40) als assistent-coach.



Met de komst van de Bosnische Zwitser wil Cercle ervoor zorgen dat de individuele begeleiding van alle spelers verder geoptimaliseerd wordt.



Daarnaast voegt Milićević ook heel wat kennis van de Belgische competitie… pic.twitter.com/JAnP1mR4p0 — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 17, 2026

Bekende naam uit het Belgische voetbal

Milićević hoeft in België nauwelijks nog voorgesteld te worden. Als speler was hij onder meer actief voor Seraing, KAS Eupen, KAA Gent en Charleroi. Vooral bij Gent bouwde hij een stevige reputatie op, waarna hij na zijn spelerscarrière ook in het trainersvak bleef hangen.

In 2021 ging hij aan de slag in de technische staf van KAA Gent. Aanvankelijk werkte hij er als assistent-trainer, maar in zijn laatste periode schoof hij ook door naar de rol van hoofdcoach.

Dat avontuur duurde uiteindelijk tien wedstrijden. Gent wist onder zijn leiding slechts één keer te winnen, waarna de club in mei 2025 besloot om de samenwerking stop te zetten.





Sindsdien zat Milićević zonder nieuwe uitdaging. De stap naar Cercle Brugge wordt dus zijn eerste job sinds zijn vertrek uit de Planet Group Arena.

Extra aandacht voor individuele ontwikkeling

Bij de Vereniging krijgt Milićević opnieuw een rol naast de hoofdtrainer. De club wil met zijn komst vooral de individuele begeleiding van de spelersgroep verder aanscherpen.

Dat past bij een werking waarin jonge spelers vaak een belangrijke plaats krijgen en ontwikkeling een grote rol speelt. Milićević brengt daarbij niet alleen trainerservaring mee, maar ook een uitgebreide kennis van de Belgische competitie en de verschillende profielen die daarin rondlopen.

Na zijn korte passage als hoofdcoach van Gent kiest hij nu dus opnieuw voor een ondersteunende functie. Voor Cercle betekent zijn komst extra ervaring binnen de staf, terwijl Milićević zelf de kans krijgt om na meer dan een jaar zonder club opnieuw aan de slag te gaan in het Belgische profvoetbal.