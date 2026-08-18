Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht
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De nederlaag op Beveren heeft bij Anderlecht niet meteen voor paniek gezorgd. Silvio Proto en Anthony Vanden Borre zien vooral gemiste kansen, maar blijven positief over het spel van paars-wit. Volgens hen kan deze tik zelfs nuttig blijken richting de belangrijke Europese week.

Anderlecht verloor zondag op het veld van SK Beveren in een wedstrijd die paars-wit volgens Silvio Proto en Anthony Vanden Borre eigenlijk niet had mogen verliezen. De twee voormalige Anderlecht-spelers zagen vooral een gebrek aan efficiëntie, maar maken zich na de nederlaag weinig zorgen.

Vanden Borre benadrukte bij RTL Sports dat hij het resultaat niet dramatisch vindt. “Ik maak me helemaal geen zorgen. Normaal win je zo’n wedstrijd, maar nu verlies je hem. Dat kan gebeuren. Deze week is de Europa League veel belangrijker”, aldus de voormalige verdediger.

Proto zat op dezelfde lijn. “Ik verlies liever op deze manier, met degelijk voetbal en veel kansen, dan dat je ergens een punt pakt zonder iets te brengen en toevallig scoort uit je enige mogelijkheid.”

Vanden Borre ziet nuttige waarschuwing

Volgens Proto zit er dit seizoen voldoende in het spel van Anderlecht. “In bijna elke wedstrijd, zowel Europees als in de competitie, creëert Anderlecht heel wat kansen.”

Hij wijst er wel op dat paars-wit zelf ook mogelijkheden weggeeft. “Daar staat tegenover dat Colin Coosemans aan een heel sterk seizoensbegin bezig is.”

Ook over de inkomende transfers is Proto positief. Vooral Lukas Ambros kan hem bekoren. “Dat is echt een vondst”, klinkt het. Vanden Borre sluit zich daarbij aan en is vooral onder de indruk van zijn techniek. “Hij heeft een geweldige linker.”

Vanden Borre denkt zelfs dat de nederlaag op Beveren op termijn nuttig kan blijken. “Zo’n kleine waarschuwing kan geen kwaad. Alles liep goed, iedereen zat in een goede flow. Dan kan zo’n tikje iedereen weer met beide voeten op de grond zetten.”

Voor beide analisten is de conclusie dus gelijkaardig: het resultaat was teleurstellend, maar het spelbeeld geeft weinig reden tot paniek. De nadruk verschuift bovendien snel naar Europa, waar Anderlecht deze week opnieuw een belangrijke afspraak heeft.

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