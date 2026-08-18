Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

Op de Bosuil draait de motor sportief al op volle toeren, maar de mercato blijft voor beweging zorgen. Terwijl Antwerp met twee zeges vertrouwen tankte, wordt achter de schermen steeds duidelijker welke spelers nog op zoek moeten naar een nieuwe stap in hun carrière.

Antwerp is uitstekend aan het seizoen begonnen met een 6 op 6, maar achter de schermen wordt nog stevig aan de kern gesleuteld. Vijf spelers mogen uitkijken naar een oplossing: Farouck Adekami, Mukhammadali Urinboev, Gabriel Jesus David, Andreas Verstraeten en Gerard Vandeplas passen voorlopig niet in de plannen.

Volgens Het Nieuwsblad is de situatie bij elk van hen anders. Bij Adekami zou onder meer zijn wispelturige karakter meespelen, al is er ook buitenlandse belangstelling. Clubs uit Frankrijk en Portugal hebben de aanvallende middenvelder op de radar. Met een marktwaarde van 1,8 miljoen euro volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij bovendien nog een interessante waarde.

Urinboev en Jesus vinden moeilijk hun draai

Ook voor Urinboev lijkt een vertrek bespreekbaar. De flankaanvaller kwam vorige zomer naar de Bosuil, maar heeft het moeilijk om zich volledig aan te passen aan het Belgische voetbal. Antwerp zou bovendien te weinig vooruitgang zien om hem op korte termijn een grotere rol te geven. Zijn marktwaarde bedraagt nog 400.000 euro.

Een gelijkaardig verhaal speelt bij Gabriel Jesus David. Ook hij kon zich voorlopig onvoldoende doorzetten en mag op zoek naar een nieuwe bestemming. Voor de spits is er alvast interesse vanuit Oostenrijk, waardoor er mogelijk sneller beweging in zijn dossier komt. Voor Antwerp zou een vertrek van beide spelers vooral ruimte creëren binnen een kern waarin de concurrentie stevig is.

Ook Verstraeten en Vandeplas mogen vertrekken

Andreas Verstraeten en Gerard Vandeplas bevinden zich in een iets andere situatie. Zij zouden vooral slachtoffer zijn van de concurrentie op hun positie en krijgen daarom de vrijheid om elders meer speelminuten te zoeken.





Verstraeten is een verdediger, terwijl Vandeplas in de aanval uitkomt. Hun marktwaarde wordt door Transfermarkt op ongeveer één miljoen euro geschat.

Antwerp kan zich die keuzes momenteel permitteren. De Great Old begon sterk aan het seizoen en won zowel van SK Beveren als van KV Kortrijk. Terwijl de resultaten goed zitten, probeert de club de kern verder te verfijnen en spelers zonder duidelijk perspectief nog voor het einde van de mercato aan een nieuwe club te helpen.