Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

Het debuut van Kenan Haroun bij Racing Genk kreeg een bijzonder pijnlijke afloop. De jonge speler scheurde zijn kruisband, maar vooral de manier waarop er meteen na het incident werd gehandeld, zorgt voor kritiek. Jacky Mathijssen spaart de medische staf niet.

Het debuut van Kenan Haroun bij Racing Genk is uitgedraaid op een bijzonder pijnlijke avond. De jonge speler mocht afgelopen weekend invallen, maar scheurde kort daarna zijn kruisband. Vooral het feit dat hij na het eerste pijnlijke moment nog opnieuw het veld werd opgestuurd, zorgt nu voor stevige kritiek.

Jacky Mathijssen spaart de medische staf van Genk niet. In Het Belang van Limburg zegt hij dat hij bijzonder kwaad werd toen hij zag hoe met de situatie werd omgegaan.

Mathijssen haalt uit naar medische staf

“Wat ik op het einde van de wedstrijd zag, heeft me enorm kwaad gemaakt”, klinkt het. Haroun zakte door zijn knie en gaf volgens Mathijssen meteen signalen dat er iets ernstigs aan de hand was.

Toch keerde de speler nog terug op het veld. Dat vindt Mathijssen onverantwoord. “De beelden en de reactie van Kenan maakten meteen duidelijk dat het om een zware blessure kon gaan. Dan mag je zo’n jongen niet opnieuw laten spelen.”

Volgens hem moet een medische staf op zo’n moment de speler beschermen, ook als die zelf graag verder wil. “Dat is iets waar de medische staf van Genk absoluut niet fier op mag zijn. Een dokter hoort in zo’n situatie beter te weten.”





De uiteindelijke diagnose maakte de situatie achteraf alleen maar pijnlijker. Haroun bleek zijn kruisband te hebben gescheurd en wacht nu een lange revalidatie.

Debuut krijgt bijzonder wrange nasmaak

Voor Haroun is het contrast groot. Wat een belangrijk moment in zijn jonge carrière had moeten worden, veranderde in enkele minuten in een nachtmerrie. Hij maakte eindelijk zijn debuut voor de eerste ploeg, maar zal nu lange tijd aan de kant staan.

De blessure zelf was al bekend, maar vooral de manier waarop er in de eerste minuten na het incident werd gehandeld, blijft nazinderen. Volgens Mathijssen had de ernst van de situatie veel sneller moeten worden herkend.