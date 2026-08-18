KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

KV Kortrijk moet zijn zoektocht naar offensieve versterking opnieuw bijsturen. De Kerels wilden Alex Opoku Sarfo graag naar België halen, maar Aris Limassol houdt de deur definitief dicht. Zelfs een derde en stevig verbeterd voorstel kon de Cypriotische club niet overtuigen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri legde Kortrijk uiteindelijk één miljoen euro vast op tafel, aangevuld met nog eens 500.000 euro aan mogelijke bonussen. Ook dat voorstel werd geweigerd. Aris Limassol heeft beslist om de 20-jarige Ghanees deze zomer niet te laten vertrekken.

❌🇬🇭 Alex Opoku Sarfo will ultimately not be joining KV Kortrijk. Despite the persistence of the club's management and a final offer of €1M plus €500K in bonuses, Aris Limassol has decided to keep the Ghanaian player in Cyprus. Sarfo is deeply disappointed. KVK is now pursuing… https://t.co/O3BKYFOj8Y pic.twitter.com/eSzekRbOJY — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 17, 2026

Derde bod levert niets op

Voor Kortrijk is dat een flinke tegenvaller, want de club bleef lang aandringen voor Sarfo. Twee eerdere voorstellen werden al van tafel geveegd, waarna de West-Vlamingen nog één keer probeerden door te duwen. Zonder succes.

Sarfo zelf had nochtans zijn keuze gemaakt en stond open voor een transfer naar België. Volgens Tavolieri is de speler dan ook bijzonder teleurgesteld dat Aris Limassol niet wil meewerken.

De Ghanees staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij de Cypriotische club. Hij werd in die periode twee keer uitgeleend. Eerst trok hij tijdelijk naar AEZ Zakaki, eveneens in Cyprus, waarna ook een uitleenbeurt aan het Russische FK Nizjni Novgorod volgde.





De huidige marktwaarde van de 21-jarige middenvelder wordt door Transfermarkt op één miljoen euro geschat. Kortrijk was dus bereid om met bonussen duidelijk boven dat bedrag te gaan, maar ook dat veranderde niets aan het standpunt van Aris.

Kortrijk moet snel doorschakelen

De timing maakt het dossier extra vervelend voor de Kerels. Kortrijk begon het nieuwe seizoen met twee duidelijke nederlagen. Op de openingsspeeldag verloor het met 3-0 van Club Brugge, terwijl Antwerp afgelopen weekend met 0-3 kwam winnen.

Daardoor blijft Kortrijk na twee wedstrijden zonder punten én zonder doelpunt. Dit weekend volgt opnieuw een lastige opdracht met een thuiswedstrijd tegen Charleroi.

De clubleiding kijkt ondertussen verder naar andere opties. Sarfo zal daar niet langer deel van uitmaken: ondanks drie biedingen en de duidelijke wens van de speler om naar België te komen, blijft hij voorlopig bij Aris Limassol.