Toby Alderweireld krijgt nieuwe job bij Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld werkt achter de schermen aan een mogelijke toekomst bij Royal Antwerp FC. De voormalige Rode Duivel loopt één dag per week stage bij de club. Pas na dit seizoen wordt beslist welke functie het best bij hem past.

Alderweireld leert de club van binnenuit kennen

Toby Alderweireld lijkt op termijn een actieve rol te krijgen bij Royal Antwerp FC. De voormalige verdediger is al aandeelhouder van de club en speelde een belangrijke rol bij de verankering van het Antwerpse project. Nu wil hij ontdekken welke functie bij zijn ambities en kwaliteiten past.

Daarvoor loopt Alderweireld momenteel één dag per week stage bij Antwerp. Hij volgt verschillende afdelingen en leert niet alleen de sportieve werking kennen, maar ook de commerciële en organisatorische kant van de club.

CEO Sven Jaecques legt in een interview met Gazet van Antwerpen uit dat er een traject voor Alderweireld is uitgestippeld. De bedoeling is dat hij ervaring opdoet voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.

Geen onmiddellijke opvolger van Marc Overmars

De naam van Alderweireld werd al genoemd als mogelijke opvolger van Marc Overmars als sportief directeur. Die piste wordt voorlopig echter niet gevolgd. Antwerp wil de taken van Overmars niet zomaar aan één persoon toevertrouwen. “Dat gaat ook niet, hij is onvervangbaar als icoon”, zegt Jaecques over Overmars.

De club wil de sportieve werking verdelen over verschillende verantwoordelijkheden. Scouting en rekrutering, sportieve coördinatie en de dagelijkse begeleiding van spelers en trainers worden afzonderlijk bekeken. Daardoor ontstaat ruimte om gerichter naar geschikte profielen te zoeken.





Antwerp is duidelijk over de toekomst van Toby

Ook voor Alderweireld zelf is er nog geen concrete functie vastgelegd. Jaecques vindt dat de voormalige verdediger eerst moet ontdekken waar zijn sterktes liggen. “Toby is nu nog niet klaar om dat profiel in te vullen”, stelt de CEO.

Volgens Jaecques moet Alderweireld vooral leren en ervaring opdoen. Dat is belangrijk, want hij is momenteel ook actief als commentator en analist op televisie. Een toekomstige functie bij Antwerp moet dus passen bij zijn ambities én bij wat de club nodig heeft.

Beslissing volgt na dit seizoen

Aan het einde van het seizoen willen de clubleiding en Alderweireld de balans opmaken. Dan moet duidelijk worden welke taken hem liggen, wat hij graag doet en waar hij de grootste meerwaarde kan bieden.

Voorzitter Jacques Vandermeiren benadrukt dat Alderweireld al vanaf het begin bij het nieuwe project betrokken is. Een rol binnen de sportieve cel blijft mogelijk, maar is nog niet bevestigd. Antwerp wil vooral vermijden dat Alderweireld te snel in een functie terechtkomt waarvoor hij nog niet voldoende ervaring heeft.