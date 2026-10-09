Florucz (Union SG) mag toch spelen, ondanks rode kaart

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Florucz (Union SG) mag toch spelen, ondanks rode kaart
Foto: © photonews
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Union SG kan zondag tegen OH Leuven opnieuw rekenen op Raul Florucz. De aanvaller ontsnapt aan een schorsing nadat de Disciplinaire Raad hem vrijsprak voor zijn rode kaart in een oefenwedstrijd tegen KSC Lokeren.

Union krijgt goed nieuws voor duel met OH Leuven

De voorbereiding van Union SG op de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven krijgt een opsteker. Raul Florucz is speelgerechtigd, ondanks de rode kaart die hij tijdens de interlandbreak kreeg in een oefenduel met KSC Lokeren.

De Oostenrijkse aanvaller werd in de 39e minuut uitgesloten na een incident met Sam Van Aerschot. De bal was op dat moment niet in de buurt. Scheidsrechter Mathias Matthijs zag vanuit zijn ooghoek een beweging van Florucz' open hand in de richting van het gezicht van zijn tegenstander.

De situatie leidde tot commotie tussen beide ploegen. Ook Van Aerschot kreeg rood omdat hij tijdens de confrontatie over de schreef ging.

Bondsparket wilde twee speeldagen schorsing

Het bondsparket vond het incident ernstig genoeg om twee speeldagen schorsing te eisen voor Florucz. In eerste aanleg besliste het Disciplinair Comité om die straf terug te brengen tot één speeldag.

Union ging vervolgens in beroep, met succes. De Disciplinaire Raad sprak de aanvaller vrij, waardoor hij zondag gewoon inzetbaar is tegen OH Leuven.

Een belangrijke rol speelde daarbij de onzekerheid over wat er precies was gebeurd. De scheidsrechter verklaarde tijdens de zitting dat hij het incident slechts vanuit zijn ooghoek had waargenomen. Hij was bovendien niet zeker waar Florucz zijn tegenstander precies had geraakt.

Beelden geven geen uitsluitsel

Ook de videobeelden brachten geen volledige duidelijkheid. Florucz verdedigde zich met de uitleg dat hij vooral probeerde los te komen van Van Aerschot, die hem aanklampte. Op de beelden kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat de aanvaller bewust een slag uitdeelde.

De Disciplinaire Raad oordeelde daarom dat een schorsing niet aangewezen was. De twijfel over de precieze beweging en het contact speelde in het voordeel van de Union-speler.

Voor Union is dat goed nieuws, want de club hoeft zijn aanvaller niet te missen in de eerstvolgende competitiewedstrijd. Over de uitsluiting van Sam Van Aerschot was nog geen uitspraak bekend. Hij kreeg in eerste aanleg drie speeldagen schorsing opgelegd. Het verdere verloop van zijn dossier moet uitwijzen of die straf behouden blijft of nog verandert.

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