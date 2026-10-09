Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Plots slecht nieuws voor Belgische clubs: Afrika Cup staat voor verrassende ommekeer
Foto: © photonews
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De Afrika Cup leek eindelijk minder vaak voor problemen te zorgen bij Europese voetbalclubs. In december vorig jaar kondigde de Afrikaanse voetbalconfederatie CAF aan dat het toernooi voortaan om de vier jaar zou plaatsvinden. Maar amper tien maanden later staat die hervorming alweer ter discussie.

De beslissing om de Afrika Cup minder frequent te organiseren, werd destijds positief onthaald door veel Europese clubs. Zij moeten regelmatig een hoop internationals afstaan, waardoor hun selecties tijdens het seizoen behoorlijk verzwakt kunnen worden. Nu dreigt de CAF echter terug te komen op die plannen.

CAF overweegt terugkeer naar oude formule

Volgens de Britse krant The Guardian bespreken de 54 Afrikaanse voetbalbonden tijdens een strategische bijeenkomst op Kaapverdië een terugkeer naar de traditionele tweejaarlijkse formule. De kwestie zou vrijdag worden voorgelegd aan het uitvoerend comité van de CAF.

Voorzitter Patrice Motsepe bevestigde inmiddels dat een terugkeer naar het oude systeem daadwerkelijk wordt onderzocht. Een definitieve beslissing is voorlopig echter nog niet genomen.

Opmerkelijk is dat de internationale voetbalpolitiek daarbij een rol zou spelen. Volgens een lid van het uitvoerend comité werd de vierjaarlijkse formule voornamelijk ingevoerd om Europese clubs tegemoet te komen. Door de toenemende spanningen tussen FIFA en UEFA zou die redenering binnen de CAF nu opnieuw ter discussie staan.

Opnieuw slecht nieuws voor Belgische clubs?

Ook voor de Jupiler Pro League kan een eventuele koerswijziging gevolgen hebben. Verschillende Belgische eersteklassers beschikken over Afrikaanse internationals die tijdens de Afrika Cup opgeroepen kunnen worden.

Wanneer het toernooi opnieuw om de twee jaar georganiseerd wordt, dreigen die clubs hun spelers dus vaker te moeten missen. De volgende Afrika Cup staat gepland van 19 juni tot 17 juli 2027 in Kenia, Tanzania en Oeganda.

Volgens de aangekondigde hervorming zou daarna in 2028 een volgende editie plaatsvinden, gevolgd door een toernooi in 2032.

Of dat schema behouden blijft, is plots onzeker. De CAF moet de knoop nog doorhakken, maar de discussie over een hervorming die amper tien maanden geleden werd aangekondigd, is alweer helemaal geopend.

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