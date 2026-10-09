Niet Vermeeren, met een duidelijke reden: Antwerp-coach Compper heeft nieuwe kapitein gekozen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Niet Vermeeren, met een duidelijke reden: Antwerp-coach Compper heeft nieuwe kapitein gekozen
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC krijgt een nieuwe aanvoerder. Trainer Marvin Compper heeft bekendgemaakt dat Maxime Busi voortaan de kapiteinsband draagt. Daarmee neemt de verdediger de rol over van Thibo Somers. De beslissing komt op een moment waarop The Great Old dringend opnieuw punten moet pakken.

Antwerp begon behoorlijk aan de competitie, maar de resultaten zijn de voorbije weken stevig teruggevallen. De ploeg verzamelde slechts één punt uit haar laatste vijf wedstrijden en staat na zeven speeldagen dertiende met zeven punten.

Compper gebruikte de interlandonderbreking niet alleen om op het veld bij te sturen, maar hakte ook een knoop door over het leiderschap. "We hebben de beslissing als staff genomen tijdens het trainingskamp in de afgelopen interlandbreak", legt Compper uit bij Het Laatste Nieuws.

Maxime Busi wordt nieuwe kapitein van Antwerp

De Duitse trainer heeft verschillende redenen om Busi de voorkeur te geven. "Busi heeft veel ervaring, speelde al in het buitenland en spreekt meerdere talen. Bovendien heeft hij leiderschap getoond in de voorbije maanden."

Voor Somers betekent de beslissing dat hij de aanvoerdersband moet afstaan. Compper schuift met Busi iemand naar voren die volgens hem over de juiste kwaliteiten beschikt om de spelersgroep te leiden.

Waarom Arthur Vermeeren geen kapitein wordt

Ook Arthur Vermeeren had een mogelijke kandidaat kunnen zijn. De middenvelder kent Antwerp door en door en keerde afgelopen zomer op huurbasis terug van RB Leipzig. Toch speelde net die huurconstructie een belangrijke rol in de beslissing.

"Ik wilde een speler kiezen die bij ons onder contract ligt, dus geen leenspeler. Arthur heeft de aanvoerdersband ook niet nodig om een leider te zijn. Daarnaast blijft hij een jonge speler", verduidelijkt Compper.

Antwerp moet dringend punten pakken

De nieuwe aanvoerder krijgt zondag meteen een belangrijke opdracht. Antwerp trekt naar KVC Westerlo, dat met tien punten op de achtste plaats staat. Na een teleurstellende één op vijftien kan The Great Old zich nauwelijks nog puntenverlies veroorloven. Busi moet de ploeg mee door die moeilijke periode loodsen.

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